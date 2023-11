Prefeitura de São Joaquim emite nota de pesar pelo falecimento da Professora Joziane Dos Santos

Nota de Pesar:



A Prefeitura de São Joaquim, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Joaquim comunica com profundo pesar o falecimento da estimada professora Joziane Dos Santos. Ela deixou um legado marcante na Escola de Educação Básica Municipal José Saturnino de Souza e Oliveira, no Pericó, onde atuou com paixão e dedicação.



A Professora Joziane foi uma figura respeitada, amada por alunos, colegas e pais, desempenhando papel vital no desenvolvimento educacional e cultural da região. Sua paixão pelo ensino e dedicação incansável eram evidentes em cada aula e projeto educacional que coordenou.





Ao longo dos anos, contribuiu ativamente para o progresso da educação na escola, deixando uma marca indelével. Além de educadora, desempenhava papel fundamental na Secretaria Municipal de Educação, onde sua paixão e profissionalismo eram reconhecidos.



A perda da Professora Joziane deixa um vazio na comunidade educacional, sendo sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Neste momento de luto, estendemos nossas condolências à família, amigos, colegas e alunos, expressando solidariedade.



As informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas oportunamente. Que a Professora Joziane descanse em paz, inspirando gerações futuras a buscar conhecimento e excelência, como fez ao longo de sua admirável carreira.