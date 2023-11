Moradores e Setor de Turismo de Urubici Exigem Providências Urgentes para Acesso Viário da SC-110

Na tarde da última quinta-feira, dia 23, durante o evento Conect Serra, realizado na cidade de Lages em um seminário para discutir o setor de turismo, moradores, vereador e representantes do setor turístico de Urubici entregaram uma cópia da ata da reunião realizada no dia anterior. O documento foi endereçado ao Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, em um evento que estav presente o Secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva e o Coordenador Regional Sul da Embratur, Cézar Boico.

A ata da reunião, realizada no salão paroquial da igreja de Vacas Gordas em Urubici, relata as preocupações da comunidade em relação à atual situação das vias de acesso, em especial a SC-110, que liga Urubici a São Joaquim. A rodovia foi recentemente interditada devido a riscos de deslizamentos e erosão na ponte sobre o Rio Urubici.

Os moradores, empresários e representantes do legislativo municipal presentes na reunião foram surpreendidos com o adiamento do encontro por conta da interdição da rodovia SC-110, km 380, devido às chuvas intensas. A reunião, inicialmente marcada para discutir medidas para garantir o acesso dos moradores e empresários às suas propriedades, teve seu propósito impactado pelas condições climáticas adversas.

A ata destaca a urgência na tomada de providências para garantir o regular acesso da população aos serviços essenciais, como saúde, educação, alimentação e atividades comerciais. A situação tem causado prejuízos imensuráveis, especialmente considerando o fluxo turístico intenso na região.

Fica evidente a necessidade de ações imediatas por parte do poder público municipal e estadual para resolver a questão das quedas de barreira e rachaduras nas vias, que têm prejudicado a população local e impactado negativamente a economia da região.

Durante a reunião, foi discutida a criação de uma rota alternativa, contando com a presença de um dos proprietários do terreno por onde essa rota passaria. No entanto, até o momento, não foram realizadas obras estruturais para solucionar o problema, tampouco foi estabelecida uma rota alternativa efetiva.

A comunidade de Urubici exige providências imediatas diante da situação crítica das vias de acesso, ressaltando a importância vital dessas estradas para a economia local e para a segurança e bem-estar dos moradores. A equipe editorial permanecerá atenta aos desdobramentos dessa situação e fornecerá atualizações conforme disponíveis.