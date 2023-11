Transforme seu lar com a Quero-Quero no Quero-Friday!

A “Loja Infinita” da Quero-Quero é o lugar para encontrar tem tudo para sua casa e obra: material de construção,, desde móveis até materiais de construção, decoração, eletrodomésticos, eletrônicos, celulares e muito mais. Com ofertas incríveis pra economizar ainda mais!

Descubra a elegância da Telha de conhecimento 6mm, 244×110, por apenas R$57,90, proporcionando durabilidade e estilo à sua cobertura.

Adorne seus espaços com a sofisticação da Cerâmica Classe A LD, 50×50, por apenas R$17,99 o m².

Ilumine com eficiência usando a Lâmpada Led Avant por R$2,49, e conecte-se com os Cabos flexíveis a partir de R$1,59 o metro.

Explore o entretenimento em uma tela de 50″ da Smart TV Phillips, com R$800 de desconto, agora por R$2099,90.

Renove sua cozinha com o Refrigerador Brastemp inox, 443 litros, de R$5899,00 por apenas R$3999,90, unindo design e funcionalidade.

Aconchegue-se no Estofado Cedro, com desconto de R$1100,00, por R$2399,90, oferecendo conforto e estilo à sua sala.

Para um visual clean, escolha o Forro PVC 7mm, branco gelo, por R$17,99 o m².

Complete seu banheiro com Conjunto de móveis a partir de R$299,90, agregando praticidade e elegância.

Seja um mestre do DIY com a Serra Fita, agora com R$700 de desconto, por R$2399,90.

Não perca essas oportunidades únicas!