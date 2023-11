Projeto Turismo nas Escolas é apresentado aos prefeitos da Amures

Os prefeitos da Serra Catarinense participaram na manhã desta quinta-feira (23), da penúltima assembleia de prefeitos das Amures deste ano. E foram informados do projeto de Educação Turismo nas Escalas, que será executado em parceria com o Senac, através do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – Cisama. A assembleia na sala de reuniões da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, serviu também para definir a convocação para eleição de nova diretoria da Amures, dia 08 de dezembro em São Joaquim.

O diretor do Senac Lages, São Joaquim e Curitibanos, Adenilson Varela apresentou aos prefeitos o escopo do projeto Turismo nas Escolas. Com recursos de emenda da deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, o projeto prevê qualificar alunos e professores das redes de ensino estadual e municipal.

“A ideia é impactar 50 mil alunos e qualificar 300 professores, que serão os multiplicadores. É uma mudança de cultura, um trabalho de base que despertará os alunos para futuras ações empreendedoras. Será uma construção coletiva esse projeto envolvendo os setores público, privado e comunidade”, explicou Adenilson Varela.

O programa prevê a produção de cartilhas para alunos e professores, como instrumento que norteará o ensino até dezembro de 2024. O programa é inédito em Santa Catarina e será incorporado à grade curricular dos alunos conforme encaminhamentos de um Grupo de Trabalho – GT, que trabalha em sintonia com as instituições.

O presidente do Cisama, prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva, disse que o sucesso do projeto dependerá da adesão da comunidade e da sensibilização dos empreendedores. “É um projeto estratégico, mas temos de amarrar bem para envolver todos os elos do turismo”, alertou João Cidinei. Durante a reunião foi apresentado também, o trabalho que está sendo realizado na implantação de cinco píers no lago de Barra Grande.

O prefeito de Capão Alto Tito Pereira Freitas recebeu do presidente da Amures, prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, um projeto que era condicionante para liberação de recursos da Caixa Econômica Federal. E outro elaborado também, por equipe técnica da Amures, o Plano Diretor de Desenvolvimento Rural entregue pelo presidente do Cisama, prefeito João Cidinei da Silva.

A gerente Regional de Educação de São Joaquim, Singra Couto Strickert apresentou aos prefeitos as ações daquela regional, bem como reformas e melhorias de escolas em curso. E a equipe do Programa Paternidade Responsável apresentou um balanço das ações nos 18 municípios da Serra Catarinense. E revelou que ao todo, ainda há pendência de 839 ações de reconhecimento de paternidade.

O ex-secretário de estado do Planejamento Murilo Flores apresentou aos prefeitos o Projeto Santa Catarina Mais Igual, que objetiva desenvolver a região de forma mais equânime em parceria com o Sebrae e iniciativa privada. Os prefeitos reforçaram a necessidade de um encontro com o governador Jorginho Mello para apresentar as demandas, especialmente, após as enxurradas dos últimos dias que castigam a região.