Cresol é a melhor empresa para trabalhar em Santa Catarina

A cooperativa financeira alcançou o 1º lugar no ranking Great Place to Work (GPTW) na categoria médias empresas

Na quinta-feira, 23, a Cresol foi reconhecida como a melhor empresa para trabalhar em Santa Catarina no ranking Great Place to Work (GPTW). Em evento realizado em Florianópolis, a cooperativa recebeu o troféu de primeira colocada na categoria médias empresas.

A Cresol figura no ranking estadual do GPTW pelo quarto ano consecutivo e veio melhorando sua posição na avaliação. Os critérios da pesquisa incluem análises aprofundadas das práticas de gestão, ambiente de trabalho, benefícios oferecidos e feedback dos colaboradores.

“A Cresol trabalha diariamente visando oferecer o melhor aos seus colaboradores, cooperados e todas as comunidades em que está inserida. Ser reconhecida como a Melhor Empresa para se Trabalhar em Santa Catarina reforça o nosso compromisso em sermos cada vez melhores, nos tornando uma referência ao sistema corporativo como um todo”, disse Lucieli Camargo, Analista de Gestão e Talento da Cresol Planalto Sul.

A Cresol passou a integrar a pesquisa GPTW em 2019 e, a partir de então, vem somando conquistas em diferentes categorias, como Agronegócio, Instituição Financeira Cooperativa e Melhores Empresas no Paraná e em Santa Catarina. Além disso, em 2022, apareceu pela primeira vez no ranking geral nacional entre as 150 melhores empresas para trabalhar, na 21ª colocação, e em 2023 melhorou o desempenho, alcançando o 15º lugar e conquistando também o destaque em Saúde Emocional.

Rankings GPTW 2023

– Agronegócio – 3ª posição entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil na categoria Agronegócio – Grande porte.

– Instituição Financeira – 2ª melhor empresa para trabalhar no Brasil na categoria Instituição Financeira – Cooperativa de Crédito – Grande porte.

– Paraná – 3ª melhor empresa de grande porte para trabalhar no Paraná.

– Brasil – 15ª melhor empresa para trabalhar no Brasil e Destaque em Saúde Emocional.

– Santa Catarina – 1ª melhor empresa de médio porte para trabalhar em Santa Catarina.

Sobre a Cresol

Com 28 anos de história, mais de 880 mil cooperados e 820 agências de relacionamento em 19 Estados, a Cresol é uma das principais instituições financeiras cooperativas do País. Com foco no atendimento personalizado, a Cresol fornece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais.

A jornada da Cresol Planalto Sul iniciou em São Joaquim (SC), no ano de 1998, com três colaboradores e 136 cooperados. Na época, era intitulada Credineve. Após 25 anos de muitas conquistas, hoje conta com cerca de 120 colaboradores que atendem mais de 16 mil cooperados, associados às Agências localizadas nas regiões Norte e Serrana de Santa Catarina.

