Veja Os 3 Melhores Sites Para Comprar Seguidores Brasileiros No Instagram Online

Se você quer comprar seguidores mundiais baratos, este artigo é para você. Aqui vamos apresentar os três melhores serviços para fazer isso. Existe um mercado enorme de compra e venda de seguidores. São centenas de sites que oferecem este serviço.

Infelizmente, nem todos são bons ou confiáveis, mas já fizemos um trabalho de pesquisa e encontramos algumas das melhores opções. O melhor que você pode fazer é comprar seguidores Instagram nas mãos de um site confiável.

Existem sites que usam a venda de followers como fachada para tomar seus dados e praticar outros tipos de crimes. Você deve evitar essas plataformas e a melhor forma de fazer isso é usando sites populares que já foram usados por outras pessoas. A seguir você vai conhecer alguns deles.

Os melhores serviços para comprar seguidores no Instagram

Para escolher os melhores sites de venda de seguidores, verificamos diretamente várias opções. Conferimos os preços, como eles fazem a entrega dos followers, com qual rede social eles trabalham além do Instagram e etc. Esses sites representam as melhores opções no momento.

A Subsly é uma empresa enorme que trabalha com várias redes sociais. Além de entregar seguidores, eles também lidam com curtidas, comentários, visualizações e diversas outras métricas importantes nas plataformas de mídias sociais.

A compra de seguidores na Subsly é bem simples, você pode comprar entre 50 e 50.000 followers. O serviço é vendido através de pacotes, cada pacote tem um número de seguidores específico. Sendo assim, você deve escolher o pacote do seu interesse. Algo similar a comprar produtos da internet.

Os preços variam entre R$ 12.99 para o pacote de 50 seguidores e R$ 2272.99 para o pacote de 50.000 mil followers. A entrega dos seguidores é feita de forma gradual após a confirmação do pagamento.

Os seguidores são entregues de forma gradual para parecer o mais natural possível. Afinal, as pessoas suspeitariam se você aparecesse com milhares de followers novos de um dia para o outro. O tempo para entregar todos os followers depende da quantidade que você comprou.

O prazo máximo é de 25 dias e serve para o maior pacote, de 50.000 seguidores. Você não precisa entregar a sua senha ou informações pessoais da sua conta. Tudo o que é necessário é passar o nome do seu perfil e confirmar o pagamento, similar ao que é feito em uma compra de um produto qualquer na internet.

A Subsly oferece uma garantia de reposição. Isto quer dizer que, se alguns followers estiverem faltando, você receberá o dinheiro dos seguidores que não forem entregues ou até mesmo os followers que estão faltando.

Além disso, há um suporte profissional pronto para lhe atender e ajudar em caso de problemas. O suporte é feito por um profissional de verdade e não por robôs.

O mais legal é que você pode comprar tudo o que precisa para as suas redes sociais em um lugar só. Além do Insta, essa plataforma trabalha com praticamente todas as redes sociais relevantes no mundo. Twitter, Facebook, YouTube e muitas outras estão disponíveis na Subsly. Crescer no Instagram é apenas um entre vários benefícios que você pode obter aqui.

Outra coisa interessante aqui é que existe um nível interessante de segurança e privacidade. Você não precisa informar muitos dados pessoais. A sua senha, por exemplo, não será necessária para a realização do serviço. Além disso, existe um nível de privacidade alto aqui. Os seguidores são entregues aos poucos justamente para ninguém suspeitar do que você está fazendo.

Falando em seguidores, vale a pena mencionar que a Subsly trabalha com followers reais. São perfis ativos e com foto. Existem sites que entregam followers de baixa qualidade. São contas fantasmas, elas não têm foto, não tem seguidores e etc.

Ou pior ainda, há sites que entregam seguidores de outros continentes. Imagine ter uma conta IG para sua empresa brasileira repleta de followers árabes ou indianos. Isso não faria qualquer sentido e provavelmente deixaria claro para as pessoas que você está comprando seguidores.

A Subsly elimina este problema. Elas entregam followers reais, são contas ativas com fotos e outros seguidores. O melhor disso tudo é que sua conta não vai ficar em perigo em momento algum. O Instagram não gosta da ideia de comprar seguidores e pode muito bem suspender ou deletar uma conta permanentemente se entender que ela violou os termos e condições da plataforma.

O método utilizado pela Subsly entrega followers reais sem colocar a sua conta em perigo em momento algum. Portanto, se você tem uma conta no Instagram que é importante para você, é uma boa ideia tentar usar a Subsly. Com ela a sua conta no Insta não vai ficar em perigo.

Levando tudo isso em conta, podemos dizer que a Subsly é um site incrível para qualquer um que tem interesse em comprar seguidores no Instagram ou qualquer outra métrica em qualquer outra rede social. Gostamos do fato de se tratar de especialistas em redes sociais. Contratando os serviços dessa empresa, você vai estar deixando o trabalho nas mãos de quem entende.

2 – Zone SMM

Esta empresa é pequena se comparada com a Subsly. Ela oferece serviços para poucas redes sociais. Os seguidores para o Instagram fazem parte disso. Ela até consegue entregar um volume grande de followers, 50.000 é o máximo assim como a Subsly, mas o preço é um problema.

Acontece que esta empresa trabalha com o dólar, apesar do seu site estar disponível em espanhol e português. O pacote maior, de 50.000 seguidores, está em torno de 800 dólares, o que é algo em torno de R$ 4.000 considerando a cotação no momento em que este artigo foi escrito. Este preço é quase que o dobro da Subsly.

Zone SMM é uma boa opção, mas é difícil justificar uma escolha por ela. Há simplesmente opções melhores. Nem mesmo em casos bem específicos faria sentido seguir com esta plataforma. A menos que você tenha um motivo bastante forte para não escolher a Subsly, a Zone SMM não é a melhor opção.

É uma empresa legal, eles são profissionais no que fazem, mas realmente há um problema no serviço deles para os brasileiros. Se você é brasileiro, há formas melhores de comprar seguidores.

3 – Seguidores Brasil

Esta empresa é pequena em vários sentidos. O máximo que ela consegue fornecer é 25.000 followers, o preço é acessível, mas eles não deixam claro quanto tempo vai levar para fazer a entrega. Além disso, eles trabalham com poucas redes sociais.

Dessa forma, podemos dizer que há mais problemas do que vantagens aqui e os brasileiros têm formas muito melhores de comprar seguidores. De qualquer forma, a relação entre o preço e a quantidade de followers entregues é interessante, realmente o preço deles é acessível.

Sendo assim, se você está com um orçamento apertado, se o preço é o fator mais importante para você, esta plataforma é uma opção legal. É claro, devemos reforçar que a qualidade dos seguidores que você vai receber bem como a forma que você vai receber não está clara.

Se você realmente faz questão de comprar seguidores aqui, recomendamos que faça um teste antes de mais nada. Isto é, compre uma quantidade pequena de followers. Veja se eles conseguem entregar um bom resultado. A partir dessa primeira experiência, vá aumentando o tamanho dos pedidos. Isto é um método viável para lidar com empresas não muito conhecidas.

Seção de FAQ sobre a compra de followers

Aqui vamos responder algumas das perguntas mais comuns que as pessoas têm sobre comprar seguidores no Instagram.

Compra de followers para rede social é legal?

Sim, não há qualquer lei que impeça ou proíba as pessoas de comprarem seguidores. Inclusive, muitas celebridades, como Neymar e Cristiano Ronaldo, são conhecidos por terem followers comprados no Instagram. De certa forma, as redes sociais não gostam da ideia de comprar seguidores, mas não fazem muito para impedir a prática. Apesar disso, recomendamos que compre followers apenas com uma empresa confiável.

Não que você vá ter problemas legais se não fizer isso, mas você pode acabar sendo lesado se contratar uma empresa ruim. Voltando para a questão sobre se compra de seguidores é legal ou não, reforçamos que isso não é contra a lei, mas os termos e condições do Instagram podem ser contrários a isso.

A plataforma pode considerar isso uma violação de suas regras. Portanto, é importante contratar uma empresa que sabe entregar seguidores de forma despercebida, aos poucos. As empresas da nossa lista fazem isso. Do contrário, você pode acabar tendo que lidar com uma plataforma que não sabe o que está fazendo. Elas podem entregar milhares de followers de uma vez só e fazer com que a sua conta seja suspensa. Isso vale para o Instagram e para outras plataformas.

Portanto, use apenas um site realmente confiável para fazer a compra de followers.

Comprar followers no Instagram é seguro?

Tudo depende da empresa que você vai contratar. As empresas da nossa lista são seguras e contam com a reputação de entregar um serviço de qualidade para os clientes. Mas, como já mencionamos, há empresas ruins nesse ramo. Há empresas que não entregam todos os seguidores, não oferecem garantia, inclusive, pode existir empresas de fachada que fazem fraudes. Por isso recomendamos que você só use empresas confiáveis, como as da nossa lista.

Os seguidores comprados são reais?

Há empresas que entregam seguidores reais e há empresas que entregam followers falsos. Empresas de qualidade, como a Subsly, entregam followers reais para os clientes. Geralmente, na hora da compra, vai estar indicado em algum lugar se os seguidores são falsos ou não. Comprar followers falsos não é recomendável pois é pode ser facilmente percebido.

Os piores tipos de seguidores são os fantasmas. São contas sem foto, sem followers e sem publicações. Elas se destacam e as pessoas vão suspeitar na hora de que você está comprando seguidores. Há também os followers de outros lugares do mundo. Seguidores árabes são um bom exemplo disso.

Não há muitos cenários em que uma conta brasileira cheia de followers árabes faria sentido. Por isso, além de comprar followers reais, é importante conferir de onde eles são, se são brasileiros e etc.

Comprar seguidores no Insta custa caro?

Comprar seguidores não é diferente de comprar qualquer produto na internet. Há produtos caros e baratos. No geral, há muitas empresas que oferecem um preço acessível e prestam um serviço de qualidade. Mas também há empresas que cobram caro e chegam a usar o dólar para precificar os followers, o que é horrível para os clientes brasileiros.

Hoje em dia é possível comprar seguidores por menos de R$ 10. É claro, por esse preço, geralmente você não vai conseguir mais do que 100 followers. Apesar disso, continua sendo um preço muito bom visto a importância dos seguidores em plataformas como o Instagram hoje em dia.

Posso comprar seguidores com cartões de crédito?

Sim, comprar seguidores não é diferente de fazer qualquer outra compra na internet. Mas note que nem todos os sites aceitam cartão de crédito. Ao menos, é possível que você encontre um ou outro site que não trabalha com este método de pagamento.

Além disso, eles também trabalham com vários métodos de pagamento convenientes para os brasileiros. Estamos falando do pix, boleto bancário, mercado pago e etc. Sendo assim, no que diz respeito aos métodos de pagamento, você provavelmente não vai ter problemas com os sites mencionados na nossa lista. Inclusive, esses sites oferecem garantia de que você vai receber o produto comprado.

O melhor site para comprar seguidores no Instagram

A Subsly é sem dúvidas o site que apresenta o melhor custo-benefício para qualquer um que queira comprar followers para o Instagram ou qualquer outra rede social. Trata-se de uma empresa enorme que trabalha com várias redes sociais, oferece um preço acessível e já tem uma reputação muito boa na internet. Portanto, consideramos a Subsly a melhor opção.