Inscrições abertas para o Curso Técnico em fruticultura Polo São Joaquim do Sindicato Rural

Inscrições abertas para o Curso Técnico em fruticultora! Totalmente gratuito. Polo São Joaquim/ Sindicato Rural de São Joaquim. Participe do Processo Seletivo Senar e-Tec EaD 2024/1.

Totalmente gratuito, na modalidade a distância: 70% da carga horária acontece a distância e 30% presencial. O curso é composto por aulas e avaliações a distância e presenciais, obrigatórias para aprovação. Há duas certificações intermediárias ao longo do curso, e o diploma com registro no Ministério da Educação. Ideal para jovens e adultos com Ensino Médio completo, que vivem e trabalham no campo e desejam trabalhar no planejamento, na execução e no controle dos processos produtivos da cadeia produtiva da fruticultura brasileira.

Contato: 492330260 ou 49 991249229

http://etec.senar.org.br/?fbclid=PAAabL4DZsoMydjKMF2d2DGPULYQP8kkvc2RFo5Zbz99T5X990a7U5IzBBU94