Cães visitam pacientes com câncer e levam alegria para os corredores de hospital; emoção

Emoção, latidos e patinhas marcaram o dia dos pacientes internados no Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), em Florianópolis.

Em uma atividade realizada pela Associação Patas do Bem, pacientes com câncer receberam a visita de cães e seus tutores, que levaram alegria para os corredores do hospital.

A ação faz parte do Serviço de Terapia Ocupacional do Cepon desde 2016. Neste período, mais de 1,5 mil pacientes internados receberam a visita dos animais.

O Centro de Pesquisas Oncológicas – CEPON é Serviço Público de referência no tratamento oncológico em Santa Catarina e Centro de Referência da Organização Mundial de Saúde (OMS) para Medicina Paliativa no Brasil.