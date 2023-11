Preparem as taças! “Brindemos à 10ª Vindima de Altitude de Santa Catarina: Celebração enogastronômica de 2024!”

Preparem as taças e marquem na agenda: o maior Festival Vindima de altitude de Santa Catarina já tem data para ser realizado de 1 a 30 de março de 2024! A celebração da colheita da uva ocorre durante todo o mês de março com programação especial na Serra catarinense Se programe para no início do ano de 2024 celebrar a colheita das uvas e brindar à tradição e à cultura vinícola na Serra Catarinense.

Festival da Vindima de Altitude, que ocorrerá em São Joaquim paralelo à programação das vinícolas, e reunirá vinhos, gastronomia e atrações culturais, apresenta os vinhos de altitude para os visitantes em dois fins de semana. O evento reúne visitantes de todo o Brasil e conta com uma programação especial para receber os turistas. São sunsets, passeios de bike, piqueniques, degustações, jantares harmonizados e atrações artísticas nas vinícolas. Além disso, a Associação Vinhos de Altitude realiza o Festival Vindima de Altitude. Os visitantes terão a oportunidade de aproveitar o melhor do enoturismo catarinense degustando os melhores rótulos dos vinhos de altitude, saboreando a gastronomia da Serra e se divertindo com a família e os amigos em meio a uma programação cultural diferenciada.

A Vindima é um evento anual que ocorre em na Serra Catarinense nas regiões vinícolas ao redor da serra catarinense, sendo uma verdadeira celebração da colheita das uvas e do início do processo de produção dos vinhos finos de altitude. É um momento de grande importância não só para os produtores, vitinicultores, mas também para os apreciadores da bebida, que aproveitam essa chance para desfrutar de degustações, aprender mais sobre a produção e, é claro, se divertir.

Em meio a paisagens encantadoras das vinícolas, o Festival Vindima de vinhos finos de altitude, atrai visitantes de todos os cantos do Brasil, ansiosos para experimentarem o melhor dos vinhos produzidos na região. E a edição de 2024, promete ser a maior e mais grandiosa de todas!

Os amantes do vinho podem esperar por uma programação repleta de atividades emocionantes e inesquecíveis, passando por degustações exclusivas e experiências gastronômicas memoráveis, haverá algo para todos os gostos.

Além disso, os visitantes terão a oportunidade de conhecer as vinícolas de renome da região, explorar as caves e aprender com os especialistas. Será uma chance única de mergulhar no mundo fascinante da produção vinícola, de apreciar a arte e a tradição dos bons vinhos e, é claro, de fazer novas amizades com pessoas que compartilham a mesma paixão.

Com data marcada para março, o Festival Vindima promete ser um evento imperdível para todos os entusiastas do vinho. Será o momento de preparar as taças, abrir a agenda e reservar um espaço para essa experiência única e emocionante. Garanta sua participação nesse grandioso evento e deixe-se encantar pela magia da Vindima.

“A Vindima de Altitude é o momento de colher e reservar os melhores frutos para elaborar os rótulos do ano. É também a oportunidade para que visitantes e turistas vivenciem a rotina da produção dos vinhos. Estamos ansiosos para compartilhar com as pessoas esta etapa tão importante no contexto da produção do vinho. Uma experiência diferente que reúne amantes do vinho e famílias inteiras em torno de uma atividade de lazer diferente e especial”, revela o presidente da Associação Vinhos de Altitude – Produtores e Associados, Diego Censi.

Quem visitar e aproveitar a programação da Vindima de Altitude de Santa Catarina 2004 vai ter a oportunidade de degustar e quem sabe até levar para casa rótulos com Selo de Indicação de Procedência Geográfica (IP), que conferem a alguns tipos de vinhos como rosés, tintos, brancos e espumantes qualidade única e características do seu local de origem.

A Vindima de Altitude de Santa Catarina é uma realização da Associação Vinhos de Altitude – Produtores e Associados, com correalização do Sebrae/SC e apoio da Prefeitura Municipal de São Joaquim.