1ª turma do Curso Técnico em Fruticultura de São Joaquim do SENAR/SC se forma

A primeira turma do Curso Técnico em Fruticultura de São Joaquim, Serra catarinense, será nesta sexta-feira, 1º de dezembro, a partir das 19 horas, no auditório do Sindicato Rural de São Joaquim. A formação, da Rede e-Tec Brasil, é ministrada por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), em parceria com o Sindicato Rural do município e região.

O ato será conduzido pelo presidente do Sindicato Rural e 1º vice-presidente de finanças da Faesc, Antônio Marcos Pagani de Souza, e contará com a presença da coordenadora da formação técnica do Senar/SC, Kátia Zanela e da supervisora regional do Senar/SC, Stephanye Fanton. Também estarão presentes a vice-prefeita Ana Florêncio de Melo Arruda e o secretário municipal chefe de gabinete José Macari, além de outras lideranças, professores e demais profissionais envolvidos no curso e familiares dos formandos.

O presidente do Sistema Faesc/Senar, José Zeferino Pedrozo, destaca a satisfação em formar a primeira turma do Curso Técnico em Fruticultura em um município que tem como principal fonte de renda a produção de frutas de clima temperado. “Temos a certeza de que a formação será essencial para inovar e fortalecer ainda mais esse setor responsável por boa parte do movimento econômico local e regional”.

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Zanluchi, frisa que o curso qualifica produtores rurais para atuarem na administração das propriedades, em cooperativas (de crédito e de produção), agroindústria e outras empresas do setor. “Quem segue o caminho da formação técnica chega mais cedo ao mercado de trabalho. Além disso, com esse curso o profissional ingressa em um segmento em expansão com diversas oportunidades em todo o estado”.

CURSO

O Curso Técnico em Fruticultura é gratuito e a organização curricular visa o desenvolvimento das competências profissionais referentes à produção, gestão e controle do processo produtivo de variedades frutíferas. A coordenadora da formação técnica do Senar/SC, Kátia Zanela, explica que a formação é ideal para jovens e adultos com ensino médio completo que vivem e trabalham no meio rural. As aulas acontecem de forma semipresencial, ou seja, com encontros nos polos do Senar e em visitas técnicas (30%) e a distância (70%). O diploma é homologado pelo Ministério da Educação.

SAIBA QUEM SÃO OS FORMANDOS

• ALEXANDER CREUZ

• AMANDA FONTANELLA DE LIZ ROSA

• BIANCA NUNES LEMOS

• ERICO DANIEL SOUZA DA SILVA

• GEOVANA DA SILVA BASQUEROTE

• LUIZ HENRIQUE AMARAL VINGRA

• MARCIO SILFREDO HABECH

• MARCOS AURELIO MUGESKI VIEIRA

• MIRIAN WRUBLEVSKI

• RAFAEL TOSHIO SAKUMA

• REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS

• SHANA FORGERINE ZANETTE

• TICIANA VOIGT