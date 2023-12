Educandário Santa Isabel e a Fantástica Performance de “A Branca de Neve e os Sete Anões” em Imagens

O palco foi transformado em um reino encantado, onde os personagens icônicos de “A Branca de Neve e os Sete Anões” ganharam vida com performances impressionantes dos alunos da escola. A dedicação e o empenho dos demais dos participantes foram evidentes em cada detalhe, desde os figurinos impecáveis até a sincronia perfeita das coreografias.

A escolha de “A Branca de Neve e os Sete Anões” como tema central do festival também ressalta a importância de preservar e celebrar clássicos que atravessam gerações, transmitindo valores atemporais para o público. O conto de fadas, recontado de maneira única pelos alunos do Educandário Santa Isabel, emocionou espectadores de todas as idades.

Todas as fotos estão disponíveis para impressão, no Foto Argus

Veja as imagens:

Ao final da apresentação, os aplausos calorosos ecoaram no centro de eventos, marcando o sucesso do XXIV Festival de Valores do Educandário Santa Isabel. O evento não apenas proporcionou entretenimento de alta qualidade, mas também reforçou a importância da educação aliada à cultura, promovendo valores que transcendem as salas de aula.

Com a finalização deste festival extraordinário, o Educandário Santa Isabel reafirmou seu compromisso com a educação, valorizando não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também o crescimento pessoal e cultural de seus alunos. A comunidade de São Joaquim aguarda ansiosamente as próximas edições desse evento que já se tornou um verdadeiro marco na cidade e que surpreende a cada ano motivando o ensino e a cultura das gerações.

Personagens principais:

Giovana Nunes Oliveira -Branca de Neve

Roberta Zanete Varela – Rainha Má

Bibiana Nunes Rodrigues – Bruxa

Vítor de Sá Palma – Príncipe

Daniel Amaral Vieira – Espelho

Matheus Medeiros de Oliveira – Caçador

Anões: Fernando da Silva Rosa, João Pedro dos Santos Tramontim, José Olavo Arruda Goulart, José Broniczack Companhoni, Nicholas Recchia Dela Bruna, Daniel Vieira Nezi e Eduardo Lopes Couto.