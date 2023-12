Casan alerta para mudança em débito automático de contas de clientes; Saiba

Os clientes da Caixa Econômica Federal que possuem a conta de água em débito automático do banco precisam ficar atentos com a alteração no convênio do débito automático da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan).

O alerta vale para 10 mil usuários que fazem débito pelo banco Caixa. Conforme a Casan, com essa mudança, os usuários que utilizam esse serviço devem verificar o lançamento futuro com antecedência, para evitar a inadimplência.

“Se o pagamento não for feito automaticamente no próximo mês, a Companhia recomenda fazer o recadastro do débito automático e conversar diretamente com o banco. As faturas emitidas em dezembro já virão com o aviso para os usuários”.

Em caso de dúvidas, os usuários da Companhia também poderão ligar para o número de serviço 115 ou 0800 643 0195, ou ainda entrar em contato pelos serviços Chat Online ou Fale Conosco, disponíveis no site da Casan (casan.com.br).