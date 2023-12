O Brasil é mais alviverde do que nunca: o Palmeiras espantou qualquer combinação de resultados, empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 no Mineirão e faturou o Campeonato Brasileiro pela 12ª vez após uma arrancada histórica. Endrick, que ganhou protagonismo na reta final da temporada, marcou o gol palmeirense, e Nikão igualou o placar.