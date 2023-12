1° Torneio de Robótica Serra Catarinense em São Joaquim nesta sexta-feira 8

O poder municipal através do prefeito Giovani Nunes, da Vice-prefeita Ana Melo, juntamente com secretaria municipal de educação, cultura e Desporto, Fabiano Padilha, tem a honra de convidá-los a participar do Snow Tech League –1° Torneio de Robótica Serra Catarinense. Será na próxima sexta-feira 8 dezembro a partir das 14 horas no Ginásio Municipal de Esportes.

O evento Batizado de Snow Tech, contará com competidores de 4 escolas municipais contempladas pelo projeto do MAKER.

Será uma tarde de muito aprendizado e diversão para os estudantes e visitantes.

Dia: 08/12

Horário: Das 14h às 17h

Local: Ginásio Municipal de Esportes