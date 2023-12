Andressa Surdi e Vivian Vieira Pereira Inauguram Consultório com Marco de Modernidade Odontológica em São Joaquim

Na última sexta-feira, dia 08, São Joaquim testemunhou a abertura de um novo capítulo na área da saúde bucal com a inauguração do Consultório Odontológico de Andressa Surdi e Vivian Vieira Pereira. Localizado no Edifício Bergamaschi, 1º Andar, Sala 04, na Rua Egídio Martorano, nº 48, no coração do centro da cidade, este consultório promete ser um marco no atendimento, modernidade e de qualidade.

O espaço foi cuidadosamente projetado pelo renomado arquiteto José Mondadori, conhecido por suas criações inovadoras. O resultado é um ambiente que une estética e funcionalidade, proporcionando aos pacientes uma experiência agradável desde o momento em que entram no consultório.

A inauguração foi marcada por uma atmosfera calorosa, com a presença de amigos e familiares das dentistas, que celebraram o início dessa jornada profissional em grande estilo. Os convidados puderam apreciar a projeção que o ambiente proporciona e conhecer de perto as instalações de ponta que o consultório oferece.

As profissionais têm como foco o atendimento de clínica geral e são especializadas em ortodontia, proporcionando aos pacientes uma gama completa de serviços odontológicos em um só lugar.

Veja as imagens: