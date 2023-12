Casa do Vinho em Urubici: Brindando Dois Anos de Sofisticação e Experiências Inesquecíveis

É com grande alegria e celebração que a Casa do Vinho de Urubici, denominada Império do Vinho, comemora seu segundo aniversário neste final de semana. O lugar se tornou um ponto de referência para os amantes de vinho que buscam experiências únicas e seleções de alta qualidade.

Para marcar essa data especial, a Casa do Vinho organizou um fim de semana festivo de três dias, reunindo membros de sua equipe, guias de turismo, empresários locais e clientes vindos de diversas partes do Brasil, incluindo Curitiba, São Paulo e Florianópolis. A presença ilustre do Comendador Vilson Borges, responsáveis pela Casa do Vinho, trouxe ainda mais brilho à celebração.

O Império do Vinho chegou a Urubici há 02 anos com a proposta de ser uma excelente opção de visitação para turistas, moradores locais e apreciadores de vinho. Destacando-se pelos Vinhos Finos de Altitude, vinhos importados e a prestigiada linha Comendador, exclusiva da Casa do Vinho, a loja rapidamente conquistou a preferência dos conhecedores de vinho na região.

O espaço da Casa do Vinho é verdadeiramente surpreendente e aconchegante. A sala de degustação moderníssima encanta os visitantes, oferecendo uma vasta área com estandes de vinhos e um ambiente receptivo. Ideal para degustações, o local proporciona todo o conforto e aconchego para aqueles que desejam apreciar e conhecer mais sobre vinhos de alta qualidade. Este empreendimento é mais um sonho realizado pela família Borges, liderada pelo dedicado proprietário Vilson Borges. Sem poupar esforços, a família transformou a Casa do Vinho em um local que oferece o melhor em termos de aconchego, charme e requinte.

Ao longo desses dois anos, a Casa do Vinho não apenas se firmou como uma referência em vinhos de qualidade, mas também se tornou um ponto de encontro para apreciadores dos Vinhos de Altitude local e visitantes que buscam experiências vinícolas memoráveis.

Parabéns à Casa do Vinho por esses dois anos de sucesso, e que continue brindando os apreciadores de vinho com momentos inesquecíveis por muitos anos vindouros.

Cheers!