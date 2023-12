Entenda como harmonizar vinhos e espumantes com a ceia natalina

O Natal é sinônimo de celebração, reunião em família e, claro, pratos deliciosos e característicos da data. Para harmonizar e ressaltar o sabor das diferentes carnes e sobremesas, a escolha do vinho ideal pode fazer toda a diferença. Por isso, o Pão de Açúcar, o maior vendedor de vinhos do País e que tem mais de 600 rótulos no seu sortimento, traz dicas para apreciar a bebida com cada item do menu natalino.

As entradas, no geral, contemplam antepastos, patês e frios. Para essas degustações, vinhos brancos e rosés, além de espumantes, são as melhores opções. De acordo com Ivan Bianchi, consultor de vinhos do Pão de Açúcar, as aves natalinas, como peru e chester, harmonizam perfeitamente com vinhos brancos encorpados e de médio corpo, além de espumantes Brut.

“Esses vinhos proporcionam o equilíbrio entre o prato e a bebida. O clássico peru natalino é uma carne delicada, então o ideal é buscar vinhos igualmente leves, que tragam frescor”, explica.

Para quem não dispensa pratos com bacalhau, a harmonização pode variar de acordo com a preparação. Os pratos mais condimentados pedem vinhos tintos delicados. Já os pratos leves, como saladas de bacalhau, risotos ou apenas o lombo do peixe assado, vinhos brancos e rosés se configuram como uma ótima escolha para manter o equilíbrio no paladar.

Sempre presente nas comemorações natalinas, harmonizar o panetone com um bom vinho garante uma combinação de sabores diferentes. Os panetones de frutas combinam com o espumantes moscatel. Já o chocotone, de sabor mais intenso e presente, pode ser harmonizado com vinhos fortificados.