1° Torneio de Robótica da Serra Catarinense foi um sucesso em São Joaquim

Educação e tecnologia: Na última sexta-feira, aconteceu no Ginásio Municipal esportes de São Joaquim, o 1° Torneio de Robótica da Serra Catarinense. O evento Batizado de Snow Tech, contou com competidores de 4 escolas municipais contempladas pelo projeto do MAKER. Em uma tarde de muito aprendizado e diversão para os estudantes e visitantes.

O torneio de robótica realizado pelos alunos das escolas municipal foi um verdadeiro sucesso! Os estudantes demonstraram muito talento, criatividade e habilidades técnicas impressionantes. As equipes competiram de maneira amigável e a atmosfera do evento foi muito animada.

Nosso 1 Torneio de Robótica da Serra Catarinense, foi um sucesso os alunos ficaram extasiados agradecer a todos os participantes, diretores, professores pais, alunos e visitantes. Estamos só pelo segundo torneio, disse Fabiano Padilha, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Joaquim.

Os projetos apresentados pelos alunos foram inovadores e mostraram como a tecnologia pode ser aplicada de forma criativa e prática. Além disso, a organização do torneio foi impecável, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os participantes.

É inspirador ver o empenho e dedicação dos alunos, bem como o apoio dos professores e da comunidade escolar. Sem dúvida, o torneio de robótica foi um grande estímulo para o interesse dos estudantes pela área da ciência e tecnologia.

Parabéns a todos os envolvidos neste evento memorável! Esperamos que o torneio de robótica seja realizado novamente no futuro, proporcionando mais oportunidades para os alunos mostrarem seu talento e criatividade.