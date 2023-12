Padre Ivan completa 30 anos de Sacerdócio

Hoje é um dia especial, que ilumina nossos corações com gratidão e alegrias. Nesta quarta-feira 13 de dezembro o padre Ivan Rodrigues Goulart completa 30 anos de sacerdócio. Há exatos trinta e sete anos, em 13 de dezembro de 1986, Deus, em Sua infinita sabedoria, escolheu abençoar-nos com a sua ordenação sacerdotal aqui em nossa Paróquia São Joaquim.

Recordamos com carinho o dia em que o Senhor, revestido da graça divina, assumiu o compromisso solene de ser um instrumento do amor e da misericórdia do Senhor. Desde então, temos testemunhado o seu dedicado serviço à comunidade, guiando-nos com sabedoria e inspirando-nos com a sua devoção inabalável.

Padre Ivan, o senhor tem trazido ao mundo a luz da fé que, ao longo dos anos, tem irradiado como um farol de esperança. Seu ministério, que se estendeu por diferentes paróquias da Diocese, foi um testemunho vivo do seu compromisso com a missão de Evangelização.

E agora, após trilhar seu caminho e deixar sementes de amor e compaixão por onde passou, o Senhor providenciou o reencontro conosco aqui, em São Joaquim. É um presente do Pai tê-lo novamente entre nós, compartilhando sua sabedoria e experiência, e continuando a construir sobre o legado de fé que começou há tantos anos.

Sua jornada sacerdotal é uma inspiração para todos nós. Seu amor pela Palavra de Deus, sua dedicação ao serviço pastoral e sua compaixão pelos necessitados são um reflexo vivo do evangelho que o senhor proclama incansavelmente.

Que Deus continue a abençoar cada passo da sua jornada, renovando suas forças e enchendo seu coração com a alegria do céu que só Ele pode oferecer. E que Santa Luzia, a qual celebramos sua memória hoje, possa suplicar graças a sua vida diante do Pai

Feliz aniversário de ordenação, querido Padre Ivan! Que este dia seja repleto de bênçãos, amor fraterno e gratidão por todo o bem que o senhor tem espalhado ao longo dos anos.

Texto: Paróquia de São Joaquim