Curso para jovens rurais da Serra catarinense forma décima turma

As Gerências Regionais da Epagri em Lages e São Joaquim formaram a décima turma do curso de Gestão, Organização e Protagonismo com Jovens Rurais da Serra Catarinense. A cerimônia aconteceu no dia 23 de novembro, na Casa da Cultura em São Joaquim.

Formaram-se 24 jovens dos municípios de Anita Garabaldi, Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Lages, Palmeira, São Joaquim e Urubici. Ao longo dos 10 anos do curso a região formou mais de 300 pessoas entre 18 e 29 anos que atuam no meio rural. A atividade faz parte da Ação Jovem Rural, executada pela Epagri em todo o Estado, com apoio da Secretaria de Agricultura e da Pesca e das Prefeituras.

O curso para jovens da Serra tem coordenação técnica da extensionista social Andreia Meira, de Lages, e coordenação pedagógica da extensionista social Maria Regina Ribeiro, de São Joaquim. Os eixos técnicos produtivos ficam sob responsabilidade dos extensionistas rurais e sociais da Epagri das duas regionais.