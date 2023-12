Giovani Nunes e Fabiano Padilha reforçam com o Reitor (IFSC) sobre a viabilidade do campus em São Joaquim

O Prefeito Giovani Nunes e o Secretário de Educação, Fabiano Padilha, realizaram uma visita a Florianópolis nesta segunda-feira (18) em busca de fortalecer parcerias para a instalação de uma unidade do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) no município.



A comitiva se reuniu com o reitor do IFSC, Maurício Gariba Jr., para discutir detalhes relacionados à futura construção da unidade educacional em São Joaquim. Segundo o Prefeito Giovani Nunes, a visita faz parte de um compromisso estabelecido meses atrás, quando foram iniciadas as tratativas para a possível instalação da instituição de ensino no município serrano.

Durante a audiência, o Prefeito entregou ao reitor a documentação referente ao terreno de 32 mil metros quadrados que o município disponibilizou para a construção da unidade do IFSC. O terreno está localizado no bairro de Hercílio Vieira, próximo ao centro da cidade, facilitando o acesso dos estudantes.

Giovani Nunes destacou a importância da parceria entre o município e o IFSC, ressaltando a necessidade de cursos profissionalizantes para impulsionar setores como agronegócio, indústria, comércio e outros segmentos da região serrana. Ele enfatizou que São Joaquim é uma cidade polo na região, com a segunda maior economia serrana, e que a chegada do IFSC contribuirá significativamente para o desenvolvimento local.

Além da disponibilização do terreno, o Prefeito sinalizou a disposição do município em fornecer uma estrutura temporária, como uma escola municipal, para que o IFSC possa iniciar suas atividades antes da conclusão da construção da unidade definitiva. A proposta visa antecipar os benefícios da parceria, possibilitando que a educação profissionalizante seja oferecida à comunidade já a partir do próximo ano.

Embora os detalhes finais estejam sendo discutidos, o Prefeito se mostrou otimista quanto às possibilidades de concretização da parceria e reafirmou o compromisso do município em colaborar com o IFSC em todas as suas necessidades. A instalação da unidade do Instituto Federal de Santa Catarina em São Joaquim representa um passo significativo para o fortalecimento do ensino técnico e profissional na região.



Precisamos de ensino profissionalizante aos nossos jovens e adultos para continuarmos em alto desenvolvimento, disse Giovani Nunes.