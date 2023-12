“Em clima de Natal em São Joaquim: Horário Estendido e Sorteio de Prêmios Agitam o Comércio”

Há uma semana para o natal, o clima festivo toma conta do comércio de São Joaquim, na Serra Catarinense, que se prepara para uma semana especial de aquecimento nas vendas. Com o intuito de proporcionar uma experiência única aos clientes, os estabelecimentos locais decidiram estender o horário de funcionamento até as 20:00, permitindo que a comunidade desfrute de mais tempo para suas compras natalinas.

A iniciativa busca não apenas impulsionar o movimento nas lojas, mas também oferecer aos consumidores a oportunidade de escolher com calma e atenção os presentes especiais para seus entes queridos. O horário estendido promete ser uma alternativa conveniente para aqueles que buscam evitar as aglomerações tradicionais nessa época do ano.

Uma das atrações mais esperadas é o grande sorteio que acontecerá no dia 26 de dezembro de 2023, às 14 horas, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) local. Nesse evento emocionante, serão sorteados 40 cupons no valor de R$ 250,00 cada entre os participantes sorteados. Essa ação visa recompensar e celebrar o apoio dos consumidores locais, incentivando as compras nas empresas da região.

Para participar do sorteio, basta realizar compras nas empresas participantes no valor mínimo de R$ 50,00. A cada compra nesse montante, os clientes recebem um cupom, aumentando suas chances de ganhar esse prêmio especial. A comunidade é encorajada a abraçar essa oportunidade única de concorrer prêmios enquanto apoia os negócios locais durante a temporada festiva.

O comércio de São Joaquim espera não apenas oferecer produtos de qualidade, mas também criar um ambiente acolhedor e festivo para celebrar o espírito natalino. Com o horário especial e o sorteio de prêmios, a cidade se torna o destino ideal para aqueles que desejam vivenciar a magia do Natal enquanto realizam suas compras com tranquilidade e entusiasmo.

Veja os horários