NEVA BRANQUEIA PAISAGEM NA ARGENTINA A UMA SEMANA DO NATAL; IMAGENS

Em pleno dezembro e a apenas uma semana do Natal, a neve surpreendeu os moradores de Caviahue-Copahue, na província de Neuquén, no Sul da Argentina. E não foi uma neve qualquer. Houve grande acumulação na localidade, o que acabou proporcionando imagens espetaculares e incríveis para esta época do ano com postais de inverno.

As autoridades locais da cidade de Nuequén tiveram que realizar tarefas de limpeza para que as estradas voltassem a ser transitáveis, tamanha foi a quantidade de neve que caiu a poucos dias do começo do verão na localidade do Sul da Argentina.

“Desde as primeiras horas da manhã, o Delegado de Copahue está trabalhando e colaborando com o pessoal rodoviário para desobstruir o caminho para Copahue e ajudar os turistas”, informou o prefeito Oscar Mansegosa ao jornal Diário de Rio Negro.

Neste domingo, a menor temperatura em estações do Serviço Meteorológico Nacional (SMN) da Argentina foi de 0,4ºC abaixo de zero, observada na cidade de Rio Grande, na província da Terra do Fogo. Fez 0,5ºC em Calafate, província de Santa Cruz.

Moradores de Caviahue-Copahue usaram as redes sociais para compartilhar fotos e vídeos da nevada espetacular deste domingo em pleno mês de dezembro e na semana que marca o começo do verão astronômico.

Imagens redes sociais

Com informações: MetSul