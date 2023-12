PMSC divulga nome do novo reforço da Guarnição do Canil K9

O nome do reforço dos heróis de quatro patas da Guarnição do Canil K9, do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), foi divulgado neste sábado, dia 16. Por meio de uma enquete feita pelo Instagram do 9º BPM, o nome escolhido foi Hanna, com 67% dos votos. O animal, que é uma fêmea da raça Pastor Belga Malinois, foi doada pelo 19º BPM de Araranguá.

A ação para a escolha do nome foi iniciada na última quinta-feira, dia 7 de dezembro, e encerrou nesta segunda-feira, dia 11. Os participantes poderiam votar por meio dos stories ou feed em duas opções: Nyx ou Hanna. O reforço do Canil K9 foi doado neste mês de dezembro, com 56 dias.

O Pastor Belga de Malinois é a raça canina mais utilizada pelas organizações policiais, devido a versatilidade que o animal possui para o trabalho policial. De acordo com o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Mário Luiz Silva, ela será focada em três ações principais: olfato, guarda e proteção e busca na mata. “Com o desenvolvimento do treinamento algumas dessas características ficaram mais evidentes, que só será possível por conta do processo de adestramento, sendo feito para ela atuar nessas três frentes de trabalho”, destacou.

Inspiração do nome

De acordo com a PM, o nome Hanna foi inspirado no nome hebraico Channah, surgindo como variante popular nos países de Língua Inglesa na forma de Hannah. No dicionário de nomes próprios, o nome possui alguns significados como ‘graciosa’, ‘cheia de graça’ e ‘agraciada por Deus’.