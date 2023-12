Confira as dicas do Sicredi de educação financeira neste final de ano

Evitar gastos desnecessários pode te ajudar a passar as festas de final de ano com maior tranquilidade.

Com as festas de Natal e Ano novo chegando, é normal gastar um pouco mais do que o esperado. São muitas festas, presentes e até promoções, que podem ser aproveitadas de forma consciente. Pensando nisso, o Sicredi preparou algumas dicas para passar a virada mais tranquilo financeiramente e sabendo aproveitas os momentos ao lado de quem se ama.

Natal é um momento de união com os familiares e algumas formas de economizar são fazendo uma lista de compras prévia, além de uma ceia colaborativa, em que cada pessoa leva um prato. Dê presentes criativos, mas com significado e defina um valor máximo para cada um. Além disso, uma opção para esta época é o amigo secreto, assim todos ganham presente e garantem boas risadas.

No Réveillon, seja criativo na decoração, realize compras com antecedência e compare preços, pois com o passar dos dias você pode demorar mais para encontrar o que precisa. Com muitos convites para comemorações, selecione o que faz mais sentido neste momento, assim você toma a melhor decisão para você e o seu bolso.

Com o final do ano chegando, também é o momento de pensar nas despesas que virão a seguir e fazer planos para 2024. Para quem vai viajar de férias, a dica é definir um valor máximo de gastos, para ficar dentro do orçamento e não gastar mais do que deve. Para quem recebeu o 13º salário, a sugestão é quitar as dívidas pendentes e aproveitar para iniciar uma reserva de emergências, que poderá ser utilizada para imprevistos. IPTU e IPVA chegam em janeiro e não dá para ignorar, por isso reserva uma parte da sua verba para quitar essas despesas. Outra dica para iniciar o ano com a organização financeira em dia, é cortar despesas desnecessárias, fazendo uma avaliação do que é mais importante.

Aproveite o final de ano para repensar suas escolhas de consumo e melhorar a sua relação com o dinheiro através da Educação Financeira. Saiba mais em sicredi.com.br/site/napontadolapis/.

