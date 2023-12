Piu Bella Inova Mais uma Vez com Parceria Exclusiva com a Voluspa: Luxo, Fragrâncias e Exclusividade na Ponta dos Dedos

A busca incessante por inovação e excelência faz parte do DNA da loja Piu Bella, que mais uma vez surpreende seus clientes ao anunciar uma parceria exclusiva com a renomada marca Voluspa. Fundada em 1999 por Traci e Troy Arntsen, a Voluspa é reconhecida mundialmente pela criação de velas e fragrâncias de alta qualidade, trazendo um toque de luxo para o cotidiano.

A Arte da Fragrância: Uma Jornada de Descoberta

Cada fragrância da Voluspa é uma obra-prima sensorial que nasce da colaboração meticulosa com perfumistas renomados. A empresa se destaca na busca por aromas em locais exóticos, utilizando ingredientes raros para criar experiências olfativas únicas. A filosofia da Voluspa destaca a importância da respiração na conexão com o mundo, e suas velas artesanais são o veículo para trazer essas experiências sensoriais para o lar de cada cliente.

“Na Voluspa, criamos aromas artesanais com essências de locais exóticos, ingredientes raros e experiências únicas, e os embalamos em designs vibrantes que capturam um verdadeiro sentimento de exclusividade. Cada fragrância permite uma jornada pessoal de descoberta que traz o melhor do mundo para o seu mundo e expande seus horizontes ao longo do caminho.”

A Exclusividade da Produção Artesanal

A Voluspa preza pela qualidade em cada etapa do processo de produção. A personalizada mistura de ceras de coco e damasco, resultado de extensa pesquisa de suprimento, sustentabilidade e qualidades olfativas, é uma marca registrada da empresa. A produção é realizada de forma artesanal na sede em Irvine, na Califórnia (EUA), garantindo o controle total sobre a colocação da cera, rótulos e embalagem. Esta abordagem assegura a exclusividade das velas, fragrâncias e designs, diferenciando a Voluspa de marcas que terceirizam a fabricação em outros países.

Celebridades e Seu Amor pelas Velas Voluspa

As velas Voluspa conquistaram não apenas o mercado, mas também corações de celebridades renomadas. Lana del Rey, Kate Hudson, Sarah Jessica Parker, Courtney Cox, Nicole Richie e Megan Fox são apenas alguns dos nomes que declaram publicamente seu amor pelas fragrâncias únicas da Voluspa. Atores, atrizes e músicos frequentemente são vistos adquirindo essas velas, tornando-as um verdadeiro ícone no mundo do showbiz mundial.

Importação Exclusiva no Brasil: Piu Bella e Anova Trade

Desde 2011, a importação exclusiva das velas Voluspa no Brasil é realizada pela Anova Trade, empresa parceira da Piu Bella. O sucesso das velas transcendeu o mercado e alcançou destaque em revistas de circulação nacional, cenários de novelas e inúmeros blogs de decoração e moda. O toque exclusivo da Voluspa agora está disponível para os clientes da Piu Bella, proporcionando uma experiência única e luxuosa em fragrâncias para o lar.

Com essa parceria, a Piu Bella reafirma seu compromisso com a excelência, oferecendo aos seus clientes não apenas produtos, mas experiências sensoriais únicas que transformam o ambiente e elevam o padrão de sofisticação no universo da decoração e bem-estar.