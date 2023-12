Vagas ocupadas por motoristas sem necessidades especiais geram insatisfação e dificuldades para pessoas com deficiência em São Joaquim

No cenário urbano contemporâneo de São Joaquim, onde a mobilidade e acessibilidade são fundamentais, surge um problema cada vez mais evidente e revoltante para a comunidade de pessoas com deficiência: a reclamação recorrente é que essas vagas, projetadas para proporcionar acessibilidade, são frequentemente ocupadas por veículos de motoristas sem necessidades especiais, resultando em sérias complicações para quem realmente depende delas.

O desrespeito às vagas destinadas a pessoas com deficiência não é apenas uma questão de incômodo, mas uma violação direta de direitos básicos. Muitas dessas vagas são estrategicamente localizadas próximas a entradas de estabelecimentos, facilitando o acesso de quem possui alguma limitação física. No entanto, a falta de conscientização por parte de alguns motoristas acaba por privar aqueles que realmente necessitam dessas facilidades.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece, no artigo 181, inciso XVII, que é infração grave estacionar em local proibido, como é o caso das vagas reservadas para pessoas com deficiência. A penalidade para esta infração é multa de R$ 195,23, cinco pontos na carteira de habilitação e remoção do veículo.