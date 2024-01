Tatiane Flores é eleita Nutricionista do Ano de Floripa

Em uma disputa acirrada e repleta de reconhecimento, a nutricionista Tatiane Flores, conquistou o título de “Melhor Nutricionista do Ano”. A vitória foi alcançada por meio de uma votação popular promovida pela página @floripamilgrau no Instagram, onde Tatiane agradece aos seus seguidores pelos 2212 votos que a consagraram como a profissional mais destacada na área.

“Obrigada aos 2212 votos! Obrigada a cada um que contribuiu para esse resultado! Acredito muito no meu trabalho e amo minha profissão! Não há melhor maneira de começar esse ano!! Muito obrigada a cada um que se propôs a votar e confirmar que estou no caminho certo! Obrigada de coração”, expressou Tatiane Flores em sua rede social.

A nutricionista, conhecida por seu comprometimento e expertise na área da nutrição, recebeu apoio e reconhecimento de seus clientes e seguidores, que não pouparam elogios à sua dedicação e resultados alcançados nos acompanhamentos nutricionais.

Com uma abordagem única e personalizada, Tatiane Flores destaca-se por promover uma relação de confiança e proximidade com seus pacientes, proporcionando orientações alimentares embasadas em evidências científicas e adaptadas às necessidades individuais de cada pessoa.

A eleição como “Melhor Nutricionista do Ano” não apenas reafirma a excelência do trabalho de Tatiane Flores, mas também destaca a importância do reconhecimento por parte da comunidade. Seu comprometimento em promover hábitos alimentares saudáveis e resultados positivos em seus pacientes é motivo de orgulho para São Joaquim.

Com um olhar voltado para o futuro, Tatiane Flores agradece a todos que participaram da votação e reitera seu compromisso em continuar oferecendo serviços de qualidade e promovendo a saúde e bem-estar por meio da nutrição.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos pela Nutricionista Tatiane Flores, acesse seu perfil no Instagram @nutritatiflores.