Forte chuva de granizo em Capão Alto na Serra Catarinense na tarde desta quarta-feira 3; vídeo

A cidade de Capão Alto, na Serra Catarinense, foi atingida por uma tempestade de granizo que deixou as ruas do município cobertas pelo gelo.

Imagens mostram a grossa camada de pedras de gelo em algumas regiões da cidade. A Defesa Civil de Santa Catarina havia emitido um alerta de temporais com raios, vendavais, granizo e alagamento para cidades na Serra Catarinense, para às 17h40.

O informativo de atenção, que também alertava para chance de enxurrada, para as cidades de Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Lages, Painel, São Joaquim, São José do Cerrito e Urupema.