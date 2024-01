Supermercados Zabot em São Joaquim Arrasam na Promoção de Verão para Iniciar 2024 com Tudo!

Ofertas Impressionantes para Todos os Gostos e Necessidades

Os Supermercados Zabot estão causando alvoroço neste início de ano com uma promoção de verão imperdível. Com preços que cabem no bolso e uma variedade de produtos, os consumidores têm a oportunidade de economizar enquanto abastecem suas despensas.

Entre as ofertas mais chamativas, destaca-se a cerveja Heineken em garrafa de 600ml por apenas R$ 9,99, proporcionando aos clientes uma excelente opção para brindar e refrescar nos dias quentes. Além disso, a Kuat de 2 litros está com um preço irresistível de R$ 5,.99, ideal para acompanhar refeições ou simplesmente para se refrescar a qualquer momento.

Veja as ofertas:

Para os amantes de churrasco, os Supermercados Zabot oferecem a carne de 1ª Coxão de fora por R$ 32,99, garantindo qualidade e sabor para os churrascos de verão. A carne moída bovina, outro item essencial na lista de compras, está com um preço especial de R$ 23,90.

E para os momentos de descontração, que tal aproveitar o sabor único do Doritos? As embalagens de 210/300g estão com um preço especial de R$ 14,34, perfeito para petiscar durante encontros com amigos ou nos momentos de lazer.

Promoções Extras para Agitar os Finais de Semana e Meio de Semana

Os Supermercados Zabot não param por aí. Nos finais de semana, prepare-se para ser surpreendido com promoções ainda maiores e descontos incríveis em diversos produtos. As quartas-feiras são dedicadas à padaria, com ofertas irresistíveis em pães, bolos e outros itens fresquinhos. Já nas quintas-feiras, as hortifrutis entram em destaque, proporcionando aos clientes a oportunidade de levar para casa frutas, legumes e verduras de alta qualidade por preços ainda mais baixos.

Não perca tempo e aproveite as ofertas dos Supermercados Zabot para começar 2024 com tudo o que você precisa, economizando sem abrir mão da qualidade. Corra para a loja mais próxima e garanta seus produtos favoritos!

Veja a promoção na íntegra em PDF: