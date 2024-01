Corpo de jovem desaparecida foi encontrado enterrado na Serra Catarinense

A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (5) que encontrou o corpo da jovem Júlia Antonello Paes enterrado e prendeu o autor do feminicídio na Serra catarinense. A vítima estava desaparecida desde agosto de 2023, após visitar a casa de um amigo.

Segundo informações da polícia, a análise dos elementos do Inquérito Policial indicou que o homem, envolvido em um relacionamento amoroso com Júlia, é apontado como o autor do feminicídio e da ocultação do cadáver.

O desfecho do caso ocorreu durante o interrogatório do suspeito, quando ele confessou a autoria do crime e indicou o local onde o corpo de Júlia foi enterrado. Após a confissão, em colaboração com a Polícia Científica e a Polícia Penal, a Polícia Civil dirigiu-se ao local indicado, onde foram recolhidos os restos mortais de Júlia

A corporação ressaltou a complexidade da investigação, destacando a realização de diversas diligências, como oitivas, buscas, representações por medidas cautelares, e outras atividades que contribuíram para a coleta e análise das informações.

Diante dos desdobramentos, a Polícia Civil anunciou que considera encerrada a investigação relacionada ao feminicídio de Júlia Antonello Paes.

A Polícia Civil de Santa Catarina por meio da Divisão de Investigações Criminais de São Joaquim/SC conclui a investigação acerca do desaparecimento da vítima Júlia Antonello Paes,

Dos fatos

Diante do registro de Boletim de Ocorrência pela família comunicando o desaparecimento de Júlia Antonello Paes no dia 19/08/2023, a investigação foi formalizada e a Polícia Civil passou a apurar o fato.

A investigação era complexa, e com o desiderato de esclarecer o fato no bojo do Inquérito Policial foram entabuladas diversas diligências tais como, oitivas, buscas, representações por medidas cautelares e outras diligências que propiciaram a coleta e o cotejo das informações.

O desfecho do caso, ocorreu por ocasião do interrogatório do investigado, momento, inclusive em que o mandado de prisão preventiva foi cumprido.

Quando de seu interrogatório, o investigado confessou a autoria do fato e apontou o local onde o corpo de Júlia Antonello Paes foi enterrado.

Após a confissão, em conjunto com a Polícia Científica e da Polícia Penal, a Polícia Civil esteve no local indicado pelo investigado, local este em que os restos mortais de Júlia Antonello Paes foram recolhidos.

O investigado, conforme investigação já conclusa e encaminhada ao Fórum de Justiça, também é apontado como autor do feminicídio de Maria Aparecida da Rosa, ex-companheira do mesmo, fato este acontecido no mês de setembro de 2023.

Assim sendo, a Polícia Civil dá por conclusa a investigação atinente ao feminicídio de Júlia Antonello Paes.

Com informações: Polícia Civil SJ