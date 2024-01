Férias de verão: 6 dicas para viajar com tranquilidade e se divertir

Confira as dicas que o Sicredi preparou para você aproveitar o verão

Chegou o momento tão aguardado de relaxar e aproveitar a estação mais quente do ano conhecendo novos lugares e vivendo novas experiências com a família. E para que tudo saia conforme o esperado, é preciso planejamento e organização para. Para te ajudar a aproveitar ao máximo as férias de verão, o Sicredi separou algumas dicas para não passar perrengue.

Escolha o seu destino e planeje a viagem com antecedência – Decida o seu destino e feche pacotes com antecedência. Existem muitas agências de viagem que disponibilizam um serviço completo de passagem, hospedagem e alguns passeios turísticos. Com esse planejamento, você pode prever os seus gastos e ainda ter a possibilidade de utilizar o seu Cartão de Crédito do Sicredi para realizar o pagamento.

Faça a revisão do seu automóvel e confira se o seguro está em dia – É essencial garantir a revisão do carro antes de uma viagem. Verifique rodas, cinto, macaco, estepe e demais itens do carro e não esqueça de contratar o Seguro Auto para ter assistência 24h e proteção contra sinistros, danos a terceiros e outras situações que podem te dar dores de cabeça.

Economize tempo com a Tag de Passagem – A Tag de Passagem é um meio de pagamento de forma automática, tanto para pedágios, quanto para estacionamentos. Ela é prática e fará você economizar tempo na sua viagem.

Evite contratempos com o Seguro Viagem – O Seguro viagem é uma ótima opção, independente do destino, inclusive nacionais. Com ele você garante atendimento médico e hospitalar em caso de urgências, emergências ou doenças durante a viagem. O seguro pode ser personalizado e incluir outros tipos de cobertura, como extravio de bagagem ou prorrogação de estadia.

Coloque as contas no débito automático – Deixe as contas no débito automático, assim você evita preocupações com o prazo de vencimento e curte as férias com tranquilidade.

Ative o aviso de viagem do seu cartão – Ativando esta opção, principalmente se a viagem for internacional, saberemos que você poderá fazer compras fora do convencional, garantindo segurança nas transações.

Pronto, agora você já pode arrumar as malas e aproveitar as férias com tranquilidade e segurança. Conte com o Sicredi no Verão.

