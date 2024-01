Saiba como iniciar o ano organizando a sua vida financeira

Sicredi elenca 10 dicas para ajudar você a começar o ano mais tranquilo

Com mais um ano iniciando, é hora de colocar as contas em ordem e se planejar para os próximos meses. Esta organização vai desde despesas fixas como água, luz ou telefone, até aquelas contas que nos pegam de surpresa, como conserto de um carro, despesas com saúde e muito mais. Pensando nisso, o Sicredi separou algumas dicas que vão te ajudar a se organizar financeiramente em 2024.

Identifique a sua realidade financeira – O primeiro passo é colocar tudo na ponta do lápis, listando todas as despesas, por menores que sejam. Identifique o que é essencial e os gastos não-essenciais que costuma ter. Além disso, é importante refletir sobre como você se relaciona com o dinheiro, se gasta mais do que ganha, se possui dívidas e se consegue guardar alguma quantia ou investir.

Faça um planejamento – Com a lista de gastos na mão, é hora de definir uma meta financeira. Essa meta precisa ser possível e alcançável e deve considerar as suas necessidades ou prioridades, seja de pagar uma dívida, poupar um valor por mês, fazer uma viagem ou realizar uma compra. Um dos maiores segredos para conquistar seus sonhos é ser capaz de trazê-los para a realidade.

Corte gastos desnecessários – Agora que você já definiu seus objetivos, é o momento de cortar gastos desnecessários. Categorize cada item como de alta, média ou baixa necessidade. Você não precisa parar tudo de vez e se privar do que gosta, mas é importante fugir do consumo desenfreado, reduzir as despesas possíveis e escolher o que pode abrir mão, pelo menos por um tempo.

Priorize quitar as suas dívidas – Priorize pagar as dívidas existentes e, claro, não contrair novas. Se você sentir necessidade, busque pela negociação junto às instituições financeiras. Muitas instituições disponibilizam diferentes formas de pagamento com prazo estendido e juros menores. Em alguns casos, inclusive, é possível negociar bons descontos para pagar suas dívidas.

Tenha uma reserva de emergência – A reserva de emergência serve para oferecer suporte em caso de imprevistos e outras situações de urgência que surgirem. Geralmente, o valor recomendado para uma reserva consiste em algo em torno de 6 meses a 1 ano da soma dos seus gastos mensais.

Concentre seus gastos no cartão de crédito – O cartão de crédito pode surgir como um vilão quando o assunto é orçamento financeiro, mas quando usado de forma correta, ele pode ajudar no controle de gastos e ainda trazer vantagens. Com ele possível acumular pontos que, futuramente, podem ser trocados por produtos e serviços no nosso Programa de Recompensa.

Comece a poupar e investir – Com as finanças em ordem e uma reserva de emergência construída, é hora de investir. Comece por investimentos mais rentáveis, focados em alcançar objetivos financeiros de médio e longo prazo. Aplicando na Poupança do Sicredi parte dos recursos investidos ficam na região, com taxas mais justas e investimentos em programas de desenvolvimento social.

Estude sobre o assunto – Lidar com dinheiro é algo sério e você precisa se informar sobre o assunto para agir com segurança. Leia livros, faça cursos, palestras e troque informações com especialistas. Compreender sobre o mercado financeiro pode fazer toda a diferença na sua vida financeira.

Envolva todos da sua casa – Quando decidir mudar de estilo de vida e finalmente começar a organizar suas finanças é importante conversar com as pessoas que moram com você para que o processo seja efetivo. Essa é uma ótima oportunidade para introduzir a educação financeira infantil e ensinar aos seus filhos a importância de planejar como gastar dinheiro.