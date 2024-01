Sicredi oferece autonomia aos associados por meio de canais digitais

Esses canais oferecem soluções rápidas em meio a correria do dia a dia.

Com o objetivo de oferecer mais agilidade e autonomia aos associados, o Sicredi disponibiliza seus canais digitais para realização de transações financeiras, entregando o mesmo atendimento humano e próximo do atendimento presencial. Tudo isso ocorre através de uma experiência “fisital”, em que une o digital com os atributos encontrados nas agências físicas do Sicredi.

Por meio dos canais digitais é possível consultar saldos, extratos, aplicações, financiamentos e previdência, além da realização de transações, o pagamento de boletos, contas de consumo, tributos e da fatura do cartão de crédito. Outra possibilidade é cadastrar o débito automático e o agendamento de transações, a contratação de empréstimos, aplicações e resgate de investimentos.

Conheça nossos canais e suas facilidades:

Aplicativo Sicredi – Oferece sugestões para poupar durante as transações, melhorias no sistema e a modernização na tela com os dados de cartões, investimentos e conta corrente. O aplicativo pode ser baixado na loja de aplicativo do seu celular, disponível na App Store e Google Play.

WhatsApp Enterprise – É uma forma dos associados tirarem dúvidas e solucionarem necessidades de forma segura e prática. Envie uma mensagem para (51) 3358-4770 e escolha a opção que deseja.

Internet Banking – Aqui você gerencia sua conta, administra seus pagamentos e recebimentos e muito mais. Acesse o internet banking e forneça seus dados (CPF, se for pessoa física; CNPJ, se for pessoa jurídica) e realize seu cadastro. Saiba mais em sicredi.com.br/coop/altosdaserra/.

Nas agências físicas ou através dos canais digitais, conte com o Sicredi.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 7,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados com mais de 2,6 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (http://www.sicredi.com.br).