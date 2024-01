João Gabriel Palma Macari destaque na 57ª Festa Tradicionalista de Santa Isabel com a medalha de ouro na categoria piazinho; inspiração

Final de semana com muita emoção na 57ª Festa Tradicionalista do CTG Mangueira Velha ! João Gabriel Palma Macari de 10 anos, conquista a medalha de ouro depois de fazer uma linda armada!

Um dos mais esperados eventos do tradicionalismo gaúcho aconteceu no último final de semana em Santa Isabel, no interior de São Joaquim na Serra Catarinense, onde foi palco de um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados pela tradição gaúcha: a 57ª Festa Tradicionalista do CTG Mangueir, no emblemático Parque Nenzo Sá, que se tornou a cidade das lonas em Santa Isabel. O ponto alto da festa foi o rodeio, que emocionou a todos de diversas formas em várias modalidades. A festa reuniu um público expressivo, a organização do evento trabalhou incansavelmente para garantir a segurança e o conforto dos participantes. O Parque Nenzo Sá foi completamente transformado em um verdadeiro reduto da cultura gaúcha, onde as tradições foram celebradas com entusiasmo e alegria.

Agradeço ao CTG Mangueira Velha, ao narrador @robson.padilha.906 pelo carinho e narração, a @nevascafm pelas filmagens e divulgação e aos meus pais, família e amigos que não medem esforços para estar sempre comigo! Disse o menino.

João Gabriel é portador de Osteogênese imperfeita (ossos de vidro) é uma condição rara que tem como principal característica a fragilidade dos ossos que quebram com enorme facilidade. João é sempre um exemplo de superação aos 10 anos ele conseguiu quebrar a previsão de uma cura impossível. Com a luta da família, amigos, o ambiente escolar, foi apresentado a novas realidades, novas conquistas e a “superar os desafios com a luta diária”, um verdadeiro exemplo de superação, que nos mostra que não existem limites quando se trata de realizar os nossos sonhos.