São Joaquim se Prepara para a Emoção: 32ª Edição dos Jogos Abertos e Escolha do Garoto e Garota JASJ

A cidade de São Joaquim entra em clima de competição e celebração esportiva com a chegada da 32ª Edição dos Jogos Abertos, que tem início nesta sexta-feira, 26 de janeiro. A aguardada competição reunirá nove equipes, contando com a participação de mais de 400 atletas, que competirão em 26 modalidades esportivas.

O evento, é uma realização da Poder Público Municipal através da Diretoria de Esportes e terá a sua abertura oficial no domingo, dia 28, no Ginásio de Esportes Juraci Santos, com a presença de todas as equipes e atletas, marcando o início de uma jornada intensa de competições e camaradagem.

Além das disputas esportivas, no dia 02 de fevereiro, o destaque será a escolha do Garoto e Garota JASJ, acrescentando um toque de charme e beleza ao evento. Será uma noite de glamour e representação da juventude de São Joaquim.

Entre as modalidades esportivas, a diversidade é impressionante. Desde esportes coletivos como Futsal, Vôlei, Futebol Suíço, Handebol, Basketball e Basket 3×3, até modalidades individuais como Karatê Kumite, Karatê Kata, Badminton, Vôlei de Areia, Tênis de Mesa, Dominó, Canastra, Xadrez, Truco, Corrida de Rua (5km e 10km), Salto em Distância, Arremesso de Peso, Lançamento de Disco, Lançamento de Dardo, MTB – XCM Maratona, Circuito de Estrada, 100m, 200m e 400m.

Com uma programação tão abrangente, os Jogos Abertos prometem envolver toda a comunidade e proporcionar momentos emocionantes de competição e confraternização. As equipes participantes: Ajax, Minuano, Dourados, Infinity, ACD Cruzeiro, Meu Barbeiro, Caveiras, NPR Turismo e Spencer, estão prontas para dar o seu melhor em busca da vitória e da celebração do espírito esportivo.

Prepare-se para vibrar com o talento e a dedicação dos atletas que darão o seu máximo para representar suas equipes e deixar uma marca duradoura na história dos Jogos Abertos de São Joaquim. O esporte, a amizade e a competição estão prestes a tomar conta da cidade nesta festa esportiva imperdível.