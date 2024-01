Se prepare para a 10ª Vindima de Altitude: Celebrando a Colheita e a Cultura do Vinho na Serra Catarinense

Pela primeira vez: Dois meses de festividades da Colheita da Uva de Altitude

De 1 de março a 30 de abril, as vinícolas da Serra Catarinense se preparam para receber entusiastas do vinho e apreciadores da cultura vitivinícola durante a 10ª Vindima de Altitude de Santa Catarina. Este tradicional evento anual é um tributo à colheita da uva na região, oferecendo uma experiência singular aos visitantes. Sobretudo, o Vinho e Arte Festival destaca-se como o ápice da celebração, prometendo envolver os sentidos de forma encantadora e inesquecível.

Vinho e Arte Festival: Uma Fusão de Sabores e Cultura

Nos fins de semana de 1 a 3 e de 8 a 10 de março, o pavilhão principal do parque da Maçã, em São Joaquim, se transformará no palco do Vinho e Arte Festival. Além das tradicionais degustações de vinhos finos de altitude, os visitantes poderão explorar a rica gastronomia local, mergulhar em uma programação cultural diversificada e se envolver com apresentações musicais envolventes. É a combinação perfeita de sabores, aromas e expressões artísticas para celebrar a tradição vitivinícola da região.

Tour nas Vinícolas: Uma Jornada pelos Melhores Rótulos

O Tour nas Vinícolas foi ampliado para oferecer experiências especiais até o final de abril. Os visitantes terão a oportunidade de explorar 18 das 24 vinícolas associadas à Vinhos de Altitude Produtores e Associados, conhecendo de perto o processo de produção, degustando vinhos finos de altitude e apreciando a beleza dos vinhedos.

Experiência Única em 2024: Cores nos Vinhedos e Colheita das Uvas

Neste ano, a Vindima promete proporcionar uma experiência inesquecível, imersa na troca de cores nos vinhedos e na prática da colheita das uvas. Os participantes terão a oportunidade de criar memórias duradouras enquanto celebram a tradição vitivinícola da Serra Catarinense.

Participe e Descubra os Sabores Únicos da Serra Catarinense

Entre as vinícolas participantes da 10ª Vindima de Altitude em 2024 estão: Vinícola Gaudio, Altopiano, Vinícola Serra do Sol, Vinícola Zanella Back, Vinícola Suzin, Vinícola Quinta das Araucárias, Vivalti Vinícola, Vinhedos do Monte Agudo, Villaggio Conti, Villa Francioni, Vinícola Thera, Vinícola Santa Augusta, Vinícola Hiragami, FAMA, Quinta da Neve, Abreu Garcia, Vinícola Pericó e Berto Aguiar proporcionando uma impressionante variedade de rótulos que representam a excelência e diversidade da produção vinícola da região. Faça parte desta experiência enológica única e deixe-se envolver pela magia da Vindima de Altitude em São Joaquim.

A 10ª Vindima de Altitude é um evento promovido pela Vinhos de Altitude com o apoio da Prefeitura de São Joaquim e do SEBRAE. A programação oficial do evento deverá ser divulgada em breve.

A Charmosa Casa do Vinho

Além das maravilhas oferecidas pelas Vinícolas de Altitude, a encantadora Casa do Vinho integra o itinerário enoturístico de São Joaquim. Sob os cuidados meticulosos e atenciosos do Comendador Vilson Borges, o atendimento se torna um espetáculo à parte, cativando turistas e amantes do vinho, que retornam frequentemente a este local charmoso, onde se concentram “todos os prestigiados rótulos de Altitude”.