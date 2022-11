EDITAL DE LEILÃO 206/2022 – São Joaquim

EDITAL DE LEILÃO 206/2022. A prefeitura municipal de São Joaquim – SC, autorizada pelo Processo Licitatório edital de credenciamento 001/2022, por intermédio do Leiloeiro Oficial, ALEX WILLIAN HOPPE, torna público que fará realizar leilão de bens móveis diversos considerados inservíveis ao município, totalizando 17 lotes. O leilão será realizado na modalidade simultânea (presencial e online) eletrônica através do website http://www.hoppeleiloes.com.br, no dia 28/11/2022, a partir das 10h.

Edital completo com a descrição dos lotes e demais informações necessárias

para participar do certame está disponível na plataforma eletrônica supramencionada, bem como poderá ser requerido através do e-mail extrajudicial@hoppeleiloes.com.br ou pelo telefone 47 3622-5164.