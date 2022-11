Havan deixa de patrocinar o Flamengo e a investir em times de futebol – Empresa justifica momento politico para recuo de patrocínios

Havan decidiu não renovar patrocínio com o Flamengo, Athletico Paranaense e outros clube brasileiros

Empresa justificou medida por conta do “atual momento político e econômico do Brasil”

Dono da companhia, Luciano Hang é apoiador bolsonarista e alvo de investigações

Empresa do aliado bolsonarista Luciano Hang, a Havan anunciou nesta terça-feira (22) que não renovará os contratos de patrocínio com clubes brasileiros no ano que vem.

Em nota divulgada durante a tarde, a rede de loja de departamentos apontou o “atual momento econômico e político que o Brasil vive” como justificativa para a interrupção da parceria com Flamengo, Athletico Paranaense, entre outros.

“Por conta do momento econômico e político que o Brasil vive, a Havan está revendo todos os seus investimentos para o próximo ano. Com isso, informa que, para 2023, não renovará o patrocínio com nenhum time esportivo, como Flamengo, Athletico Paranaense, Cascavel e Brusque”, informou.

Ainda no comunicado, a Havan explicou que manterá os compromissos normalmente até o fim do contrato, no dia 31 de dezembro, e garantiu que “permanece de portas abertas para caso haja interesses mútuos futuramente”.

“A Havan tem muito orgulho em ter participado da história dos times e acompanhado a evolução de cada um durante esse período em que permaneceu junto.”