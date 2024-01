EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Associação dos Produtores de Maçã e Pêra de Santa Catarina | AMAP

A AMAP vem por meio do presente edital e de acordo com o previsto no artigo 9º combinado com o artigo 10º, 24º e 25º convocar todos os seus sócios que estiverem quites com suas obrigações para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 25 de Janeiro de 2024 (quinta feira), tendo como local a sede da AMAP, sito a Rua Lauro Müller, 67 sala 02, centro – São Joaquim-SC, com primeira chamada as 09.30hs e segunda chamada as 10.30hs para o cumprimento da seguinte pauta:

PAUTA DO DIA

-Instalação da Mesa Receptora e Apuradora dos votos;

-Eleição do conselho de Administração e Fiscal, mediante voto secreto e direto dos associados (art, 25º e parágrafos);

-Apreciar, aprovar ou rejeitar a proposta orçamentária, balanço e relatório anual (art. 9º, alínea “C”);

-Encerramento de votação, apuração e posse da nova diretoria: às 17hs.

São Joaquim-SC, 09 de Janeiro de 2024

