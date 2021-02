Escolas municipais de São Joaquim recebem equipamentos de proteção para volta às aulas

As escolas da rede municipal de ensino estão prontas para o retorno das aulas, que acontecerá no dia 18 de fevereiro. A Prefeitura Municipal de São Joaquim, através da Secretaria de Educação, adquiriu equipamentos de proteção e segurança para todos os estabelecimentos de ensino do município.

Foram investidos mais de R$ 50 mil em itens como totens de álcool em gel para todas as escolas, dispenser de álcool em gel e termômetros infravermelhos para o transporte escolar.

“Estamos preparados para essa retomada. Com a chegada desses itens, todos os estabelecimentos de ensino do município poderão retornar com segurança’’, declarou o secretário de Educação, Fabiano Padilha.

O município adquiriu 75 totens de álcool em gel, 60 termômetros infravermelhos e 20 dispensers de álcool para todos os ônibus. A retomada acontecerá de forma híbrida, seguindo todas as orientações estipuladas no Plano Municipal de Contingência – Educação (PLANCON), que respeita as determinações da legislação vigente, as recomendações da União dos Dirigentes Municipais de Santa Catarina (UNDIME) e também segue todos os protocolos sanitários estabelecidos pelos órgãos da saúde.

Fonte: Prefeitura Municipal de São Joaquim