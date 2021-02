“Das mãos de Bolsonaro” Giovani Nunes recebe dois veículos para São Joaquim

O Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes esteve na tarde desta quinta-feira (04), na Academia Nacional da Polícia Federal em Florianópolis, para receber dois veículos 0kM do Ministério da Cidadania, através do Programa de Mobilidade da Assistência Social.

Foto: Mycchel Legnaghi

Os dois veículos Fiat Grand Siena Attractive 1.4 Flex, são provenientes de emendas parlamentares do Senador Dário Berger (MDB) e do Deputado Federal Fabio Schiochet (PSL), totalizando o valor de R$ 103.400,00.

O ato de entrega das chaves dos carros contou com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro, do Ministro da Cidadania Onix Lorenzoni do Governador de Santa Catarina Carlos Moisés (PSL), além de diversos prefeitos de toda parte do estado.

Jair Bolsonaro. Foto Mycchel Legnaghi



Um veículo será destinado para o Centro de Referência a Assistência Social (CREAS) e o outro para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), os carros serão de grande valia para os trabalhos de Assistência Social no município de São Joaquim.

Prefeito Giovani Nunes. Foto: Mycchel Legnaghi

“Agradeço aos senadores e deputados que destinaram os recursos para os municípios através desse carros porque esses recursos financeiros não são meus nem deles mas sim de todos vocês prefeitos”, disse Bolsonaro.

“Realmente é um dia de muita alegria estar recebendo as chaves dos veículos para o nosso município das mãos do presidente Jair Bolsonaro que é um grande líder da nossa nação. Este dia vai ficar marcado na minha na minha carreira política e também na história do nosso município de São Joaquim, revelou Giovani Nunes.

Momento que o prefeito Giovani Nunes recebe as chaves dos carros pelo Presidente. Imagem: Mycchel legnaghi

Com informações Assessoria de comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim