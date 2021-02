Uniasselvi Polo São Joaquim está com matrículas grátis e bolsa a partir de 40% nos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação

A UNIASSELVI é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina, uma das maiores do Brasil e que possui um polo em São Joaquim com valores que cabem no seu bolso.

“Os cursos Uniasselvi são reconhecidos pelo MEC“

A UNIASSELVI oferece mais de 200 cursos: Licenciaturas, Bacharelados e Tecnólogos e pós-graduação nas modalidades SEMIPRESENCIAL E A DISTÂNCIA. Com valores que cabem no seu bolso.

Trabalhamos com

A UNIASSELVI tem como grande diferencial o EAD semipresencial de verdade, com encontros presenciais semanais nos polos. Neste momento pensando na saúde e bem-estar de todos, a UNIASSELVI alterou temporariamente sua metodologia para encontros virtuais semanais com tutor exclusivo no ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

No EAD, a UNIASSELVI valoriza seu quadro de tutores, composto por especialistas, mestres e doutores, além dos encontros presenciais que acontecem uma vez por semana no polo. Tudo com a missão de ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história.

A Uniasselvi é a única instituição de grande porte com nota máxima em conceito institucional EAD e no recredenciamento institucional.

Conheça as vantagens e cursos Uniasselvi:

Conheça os cursos da Graduação:

No AVA o aluno realiza seus estudos e avaliações, interage com professores e consulta notas, o calendário de aulas, sua situação financeira e contata a instituição;

Conheça os cursos da Pós-graduação:



Material didático impresso gratuito;

Contamos com o Leo App, aplicativo que reúne os principais serviços da UNIASSELVI no celular;

Rua Padre Batista Viecelli, junto ao Colégio Paradigma. Centro. São Joaquim

Para maiores informações, entre em contato com nosso polo pelos contatos (49) 3233-3530 ou (49) 99965-0038.

