Vacinação em SC: Saúde deve imunizar mais de 2,8 milhões de pessoas contra o novo coronavírus em 2021

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina quer vacinar contra a Covid-19, em 2021, um total de 2.898.763 pessoas, considerando apenas os grupos prioritários. A informação está disponível na segunda edição do Plano para Operacionalização da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina divulgado nesta terça, 16.

De acordo com o Plano, a vacinação, como já ocorre atualmente, seguirá de forma gradual e escalonada nos grupos prioritários, de acordo com o recebimento de novas doses vindas do Ministério da Saúde (MS). Em longo prazo, a expectativa é ampliar a estratégia de vacinação para toda a população acima de 18 anos.

O superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário, esclarece que a vontade do estado é de imunizar toda a população adulta. “Assim que houver uma maior oferta de doses no país, queremos ampliar a estratégia de vacinação. No entanto, enquanto isso não acontece, nossa prioridade é imunizar os grupos com maior risco de infecção e aqueles com mais chances de evoluir para as formas graves da doença e, até mesmo, de morrer”, conclui.

População estimada dos grupos prioritários para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina

Grupo prioritário

População estimada

1. Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas

6.259

2. Pessoas com deficiência institucionalizadas

263

3. Povos indígenas vivendo em terras indígenas

6.752

4. Trabalhadores de saúde

166.407

5. Pessoas de 90 anos ou mais

126.324

6. Pessoas de 80 a 89 anos

117.487

7. Pessoas de 75 a 79 anos

124.172

8. Povos e comunidades tradicionais quilombolas

8.791

9. Pessoas de 70 a 74 anos

194.547

10. Pessoas de 65 a 69 anos

274.850

11. Pessoas de 60 a 64 anos

353.631

12. Comorbidades

636.478

13. Pessoas com deficiência permanente grave

242.025

14. Pessoas em situação de rua

1.294

15. População privada de liberdade

23.464

16. Funcionários do sistema de privação de liberdade

4.276

17. Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA)

113.232

18. Trabalhadores da educação do ensino superior

31.956

19. Forças de segurança e salvamento

13.313

20. Forças armadas

6.574

21. Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros

17.961

22. Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário

477

23. Trabalhadores de transporte aéreo

304

24. Trabalhadores de transporte aquaviário

301

25. Caminhoneiros

115.000

26. Trabalhadores portuários

6.044

27. Trabalhadores industriais

306.581

Total

2.898.763

Fonte: CGNPI/DEVIT/SVS/MS – Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (atualizado conforme nova edição, publicado pelo Ministério da Saúde em 25/01/2021).

Municípios devem realizar diferentes estratégias de vacinação

Há em Santa Catarina 1.186 salas de vacinação. Além disso, durante a Campanha de Vacinação, outras estruturas dos serviços de saúde podem ser utilizadas para alcançar o maior número de pessoas, desde que respeitadas às recomendações sanitárias e de distanciamento social.

Entre as estratégias que o estado recomenda estão: agendamento de horários específicos para vacinação de cada grupo de risco; vacinação institucional; vacinação em locais em que estejam os grupos prioritários como, por exemplo, os locais de trabalho dos profissionais de saúde, instituições de longa permanência; vacinação móvel, que leve a vacina para as unidades de atenção primária à saúde, escolas; vacinação em drive-thru; vacinação com hora marcada; vacinação domiciliar.

Para auxiliar os municípios na ampliação da capacidade de vacinação, a Secretaria de Saúde, em conjunto com o COSEMS, elaborou uma nota técnica de orientação para os gestores municipais. A nota pode ser conferida na íntegra no Plano Estadual. Além disso, a Gerência de Vigilância de Doenças Agudas e Imunização da Dive tem realizado reuniões com a área técnica, além de ter produzido vídeos com orientações aos profissionais de saúde para aplicação da vacina contra a Covid-19.

Confira aqui, na íntegra, o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde