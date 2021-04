Carta aos Anjos! Colégio São José entrega mensagem marcante aos profissionais da saúde de São Joaquim

O projeto “Carta aos Anjos” foi desenvolvido no Colégio São José, no município de São Joaquim, com a intenção de homenagear profissionais envolvidos na linha de frente a covid-19.

Médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, cozinheiras, auxiliares de limpeza, serviços gerais, serviço administrativo, motoristas, Corpo de Bombeiros, Centro de Triagem, hospital e unidades básicas de saúde responsáveis pela vacinação.

Veja o vídeo da entrega das cartas com canções de alento aos profissionais da saúde muitos chegaram a chorar:

Alunos professores e funcionários da EBB São José escreveram 214 cartas, colocando nelas energia de cura, força e gratidão. Foram confeccionadas também lembrancinhas com uma riqueza de detalhes, cores e acabamento com a intenção de que a energia colocada na execução das peças fosse transmitida aos homenageados.

E para encerrar a entrega foi realizada com música, cantada pela ex aluna Natália (agora acadêmica de Biomedicina, atuando na Unidade de Pesquisa em Depressão, na Universidade do Extremo Sul Catarinense-Unesc. Atualmente vem pesquisando a relação da COVID-19 com transtornos neuropsiquiátricos.) que juntamente com a staff do Colégio São José visitou alguns espaços de enfrentamento a Pandemia e entonou músicas que levaram esperança de dias melhores, finalizando homenagem em frente a Ala do Covid do Hospital Sagrado Coração de Jesus soltando balões brancos que simbolizaram a cura.

Seja a diferença que você quer ver no mundo!!!

Veja as imagens: