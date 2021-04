Biblioteca Pública de Santa Catarina promove oficina on-line e gratuita para capacitar ledores de audiolivros

A Biblioteca Pública de Santa Catarina em parceria com o Projeto Releituras promoverá no dia 1º de maio o Curso de Formação de Ledores de Audiolivros. As inscrições são gratuitas e estão abertas no link bit.ly/ledoresdeaudiolivroMAI21.

Voltada a todas as pessoas interessadas em conhecer técnicas de leitura, transcrição na geração de material acessível, com ou sem formação na área, a oficina vai capacitar os participantes para atuarem como ledores de audiolivros para pessoas limitações de leitura e transtornos específicos. No curso, o participante receberá instruções básicas sobre o processo de preparação vocal e gravação de audiolivros.

As aulas serão totalmente on-line, com uso de recursos audiovisuais, materiais complementares, atividades de fixação e sistematização de aprendizagem. Aos participantes será fornecido certificado de Curso Livre.

Projeto Releituras – Livro Acessível

Parceiro da BPSC na realização do curso, o projeto é uma iniciativa independente que produz soluções de áudio para acessibilidade de informação e inclusão social, para pessoas com limitações de leitura por razões físicas, cognitivas ou sensoriais. Todo material do projeto é gravado por voluntários, tendo a gravação em formato MP3 (audiolivros, literatura em formato de radionovela, informativos, e materiais didáticos em multinarração).

Atualmente, o projeto possui uma Web Rádio, a primeira rádio do Brasil que toca livros, biografias de artistas e escritores brasileiros, disponibilizando material de domínio público e textos autorais (doação voluntária de escritores) para todas as pessoas que se interessam por material em áudio.

Serviço:

O quê: Curso de Formação de Ledores

Quando: 1º de maio de 2021, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Inscrições: gratuitas, no link bit.ly/ledoresdeaudiolivroMAI21

Onde: meio virtual

Participação gratuita

Por Assessoria de Comunicação Fundação Catarinense de Cultura