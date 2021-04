Boletim hídrico aponta baixos volumes de chuva e aumento da seca no Oeste e Meio-Oeste

A severidade da seca se agravou no Oeste e Meio-Oeste catarinense em abril, devido aos baixos volumes de chuva, segundo o Boletim Hidrometeorológico Integrado do Estado, divulgado nesta sexta-feira, 23, pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), por meio da Secretaria Executiva do Meio Ambiente (Sema). Já no Litoral, a precipitação foi dentro da normalidade.

Dentre os 295 municípios de Santa Catarina, 168 estão em estado de normalidade; 93 de atenção; 10 de alerta, e 11 em situação crítica frente à estiagem. Além disso, 13 cidades não encaminharam informações da situação.

“O interior de Santa Catarina vem de uma situação hidrológica mais grave que o resto do estado e as perspectivas de precipitação indicam um período ainda mais seco no próximo trimestre. Portanto, o comprometimento do abastecimento em diversos municípios, assim como a intensidade da estiagem sobre o estado permanece, exigindo medidas previstas nos planos emergenciais”, pontua o secretário executivo da Sema, Leonardo Ferreira, enfatizando a necessidade de uso consciente e racional de água por parte dos usuários.

Precipitação

Os acumulados de chuva apresentados até o dia 21 de abril não chegaram aos 50 mm nas regiões do Extremo Oeste, Oeste, Meio-Oeste, Planaltos, Alto e Médio Vale do Itajaí. Por outro lado, muito por influência da circulação marítima, no Litoral e áreas próximas, os volumes se apresentaram acima dos 70 mm, com pontuais passando dos 150 mm.

Segundo o boletim, em um curto período de tempo, o Extremo Oeste, Oeste, Meio-Oeste, Planaltos, Alto e Médio Vale do Itajaí, acumularam de 16 a 21 dias sem chuva.

O Boletim Hidrometeorológico Integrado é um estudo quinzenal, coordenado pela SDE por meio da Sema, juntamente com a Defesa Civil de Santa Catarina, Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc) e outras agências reguladoras do Estado. O documento tem o objetivo de monitorar e divulgar a situação hídrica no Estado e traz informações atualizadas.

“Estamos dando atenção especial ao monitoramento, em especial, às regiões mais afetadas, dentro do que nos compete enquanto entidade fiscalizadora, auxiliando assim, demais órgãos parceiros neste monitoramento da estiagem”, considera a gerente de Fiscalização da Aresc, Luiza Burgardt.

>>> Acesse outros detalhes do boletim aqui.

Monitor de Secas

A nova atualização do Mapa Monitor de Secas, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), referente ao mês de março, publicado na última semana, que inclui Santa Catarina, indicou melhora na severidade da seca grave no Planalto Norte; da moderada, no Extremo Sul; e da fraca, no Leste do Estado, devido às chuvas acima da média nos últimos meses. Os impactos permanecem de curto e longo prazo no Oeste e, de longo prazo, nas demais áreas.

Atualmente, o monitor de secas está presente nas cinco regiões do Brasil e conta com 19 Unidades da Federação participantes. Outras informações podem ser acessadas em monitordesecas.ana.gov.br ou pelo aplicativo Monitor de Secas, disponível para dispositivos móveis com sistemas Android e iOS.

Por Mariane Lidorio

Assessoria de Comunicação

Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE