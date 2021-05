Governador e secretário da Educação apresentam panorama de SC ao ministro Milton Ribeiro e solicitam mais três escolas cívico-militares

O governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, apresentaram ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, o panorama das atividades presenciais e demais ações da área em Santa Catarina. O encontro ocorreu na noite desta quarta-feira,13, em Blumenau e incluiu outras demandas para o Estado.

Entre as solicitações está o pedido de implementação de novas escolas cívico-militares em Santa Catarina, nos municípios de Lages, Jaraguá do Sul e Camboriú. Atualmente, Santa Catarina possui sete unidades neste modelo, duas delas implantadas em 2020, três em 2021 e mais duas em fase inicial de adesão.

Além de agradecer Milton Ribeiro pela parceria com o Estado, o governador Carlos Moisés ressaltou a importância e o resultado da implementação das escolas cívico-militares. “Esse modelo realmente tem dado muito certo em Santa Catarina. Havendo a possibilidade, o Estado é parceiro para avançar neste projeto.”

Luiz Fernando Vampiro destacou os desafios enfrentados por Santa Catarina para a volta às aulas presenciais, que contou com o trabalho de 14 entidades. “Nós criamos em 2020 o plano de contingência para a Covid-19 em um trabalho elaborado por 15 entidades. Mesmo com a grave crise de Covid-19, nós conseguimos uniformizar desde a Educação Infantil, passando pela Educação Especial, o Ensino Fundamental, o Ensino Médio até às universidades, sejam elas públicas ou privadas. Todas respeitaram este documento.”

Outro pedido foi entregue ao presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte. O documento menciona investimentos em áreas como o transporte escolar, os Centros de Educação Profissional (CEDUPs), a construção de quadras de esportes em escolas da rede estadual e ações relacionadas à Polícia Estadual de Alfabetização.

O encontro também teve a presença do deputado estadual Ismael dos Santos, do secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, do secretário de Articulação Nacional, Lucas Esmeraldino, além de prefeitos, vereadores e outras autoridades.

Panorama de Santa Catarina

As aulas presenciais em Santa Catarina foram retomadas no dia 18 de fevereiro, data do início do ano letivo de 2021. Desde então, não houve nenhuma paralisação do ensino no estado. A Secretaria de Estado da Educação segue monitorando os casos de Covid-19 e adotando as medidas estabelecidas pela Nota Informativa nº 002/2021. Os estudantes podem optar pelo ensino 100% presencial, híbrido ou 100% remoto.

Por Gabriel Duwe de Lima

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED