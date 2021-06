Udesc abre inscrições gratuitas do Vestibular de Inverno para 1.040 vagas na graduação

Na terça-feira, 1º de junho, a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) iniciou as inscrições gratuitas para o Vestibular de Inverno 2021 – Processo Seletivo Especial. São duas formas de avaliação para concorrer a 1.040 vagas oferecidas em 37 cursos de graduação. A inscrição deve ser feita em www.udesc.br/vestibular até 30 de junho. Confira mais detalhes no edital, no Guia de Cursos Udesc e na playlist de vídeos.



A universidade fará um processo seletivo especial devido à impossibilidade de realizar provas presenciais durante a pandemia de Covid-19. Para participar do vestibular, o candidato deverá optar por um dos critérios abaixo:



Nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): apenas para candidatos que prestaram a prova do Enem em 2017, 2018 ou 2019;

Média final geral de conclusão do ensino médio: apenas para candidatos que já concluíram o ensino médio. Essa média final precisará estar dentro de um padrão de nota de 0 a 10. Os candidatos que tiverem outro padrão de nota, com conceitos diferentes, terão de apresentar, além do histórico escolar, uma declaração da sua instituição com a conversão para o padrão de 0 a 10.

Veja mais detalhes sobre as formas de avaliação no item 2 do edital. Nas vagas de cada um dos dois critérios, há reserva de 30% pelo Programa de Ações Afirmativas da Udesc, sendo 20% para os candidatos que fizeram todo o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros.



As inscrições serão homologadas a partir de 9 de agosto, e a primeira chamada está prevista para ocorrer a partir de 11 de agosto. Os aprovados ingressarão no segundo semestre letivo de 2021 da Udesc, com início previsto para 20 de setembro.



Municípios com vagas



Confira onde há oportunidades de estudo da Udesc:

Balneário Camboriú (Cesfi): Administração Pública e Engenharia de Petróleo;

Chapecó (CEO): Enfermagem e Zootecnia;

Florianópolis (Cefid): Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura) e Fisioterapia;

Florianópolis (Esag): Administração, Administração Pública e Ciências Econômicas;

Florianópolis (Faed): Geografia (Bacharelado), História (Licenciatura) e Pedagogia;

Ibirama (Ceavi): Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Software;

Joinville (CCT): Ciência da Computação, Engenharia (Civil, de Produção e Sistemas, Elétrica e Mecânica), Física (Licenciatura), Matemática (Licenciatura), Química (Licenciatura) e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Lages (CAV): Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária;

Laguna (Ceres): Ciências Biológicas (Biologia Marinha e Biodiversidade) e Arquitetura e Urbanismo;

Pinhalzinho (CEO): Engenharia Química;

São Bento do Sul (Ceplan): Engenharia de Produção – Habilitação Mecânica e Sistemas de Informação.

Campanha tem agência de publicidade



A partir desta edição do vestibular, a Udesc volta a ter serviços de publicidade, por meio da Agência Moove, que foi a vencedora do lote da universidade na licitação concluída pelo Governo do Estado no fim de 2020. O contrato firmado com a agência permite que a Udesc possa reforçar sua divulgação não somente nas redes sociais da universidade e em meios tradicionais como outdoors, mas também em plataformas como o Spotify e o YouTube, muito utilizados pelos públicos prioritários da campanha, que são os jovens.



Mais informações



Mais informações podem ser obtidas na página oficial do vestibular e com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest), pelo e-mail vestiba@udesc.br. Acompanhe as notícias do vestibular pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter e pela Udesc em Rede.



Assessoria de Comunicação da Udesc