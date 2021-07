6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR REALIZA OPERAÇÃO ESCOLA SEGURA

A escola tem o papel de transmitir conteúdo, mas também proporcionar um ambiente que estimule o desenvolvimento social das crianças e adolescentes, no estabelecimento escolar são construídos vínculos de afetividade e identidade, por isso é essencial para a formação de um bom cidadão. Levando todos esses aspectos em consideração, o 6º Batalhão de Polícia Militar está realizando nas escolas dos 21 municípios da Serra Catarinense a “Operação Escola Segura”.

A operação terá como objetivos intensificar as vistorias preventivas escolares em todos os estabelecimentos de ensino, sejam eles públicos ou privados; promover maior visibilidade às atividades típicas de Polícia Militar; reduzir os indicadores de violência e criminalidade no entorno destes ambientes educacionais; prestar pronta-resposta qualificada a incidentes de quebra de ordem pública e aumentar a sensação de segurança nestes estabelecimentos.

Na cidade de Lages, Otacílio Costa e São Joaquim as Redes de Segurança Escolar desempenharão as atividades relativas à operação, nos demais municípios do 6º BPM as guarnições de Radiopatrulha e comandantes de grupamento serão os executores.

A operação será realizada até o final do ano letivo de 2021.